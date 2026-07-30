Obsèques d’Igor et Grichka Bogdanov perturbées : leur sœur Véronique explique pourquoi la sécurité a dû intervenir

Plus de quatre ans après la disparition tragique des jumeaux Igor et Grichka Bogdanoff, figures emblématiques du paysage audiovisuel français, la douleur reste vive au sein de leur famille. Ces deux scientifiques et animateurs, emportés par le Covid-19 à quelques jours d’intervalle entre la fin 2021 et le début 2022 à l’hôpital européen Georges-Pompidou, ont laissé un vide immense. Leur sœur Véronique Bogdanoff témoigne de cette peine profonde dans un livre à paraître le 13 août prochain, Igor et Grichka – Chroniques de notre fratrie heureuse, où elle revient notamment sur des obsèques marquées par une agitation inattendue et un défi logistique majeur.

À travers un entretien accordé à Voici, Véronique dévoile les coulisses de funérailles qui ont pris une tournure « surréaliste ». Au-delà de la tristesse et du recueillement, l’événement a été marqué par une forte affluence du grand public, touché par la perte de ces deux personnalités qui avaient, tout au long de leur carrière, cultivé une image singulière et fascinante. Cette vague d’émotion nationale a rapidement compliqué l’organisation des obsèques, transformant celles-ci en un véritable défi pour la famille.

Le public, initialement porté par la volonté de rendre hommage et de se recueillir, a parfois franchi les limites du respect, obligeant la famille à faire face à des comportements intrusifs et inattendus. Face à cette situation, la sécurité a dû intervenir pour rétablir l’ordre et préserver la dignité de ce moment de deuil.

Deuil intime et ferveur publique : des funérailles au cœur d’un chaos maîtrisé

La famille Bogdanoff se trouvait alors confrontée à une situation délicate, devant concilier leur désir de discrétion et de recueillement avec l’engouement public généré par le décès des jumeaux. Cette double pression était difficile à gérer, comme l’explique Véronique, aujourd’hui sophrologue et artiste peintre. Elle décrit l’ambiance initiale des obsèques comme empreinte de douceur, d’amour fraternel et de proximité familiale, mais cette atmosphère a rapidement été bouleversée par l’afflux massif de sympathisants : « On est dans le sentiment, on est dans la famille. Et puis la France entière veut savoir, est aussi dans la tristesse de perdre ces deux jumeaux célèbres, qui avaient surtout juré l’immortalité. »

Si la présence d’un public nombreux a d’abord été perçue comme un soutien chaleureux, Véronique raconte que la solennité de la cérémonie a été perturbée par des actes dénotant un certain manque de mesure. Plus que de simples gestes de recueillement, certains visiteurs se sont montrés trop intrusifs, prenant des vidéos à proximité immédiate des membres de la famille ou tentant de s’approcher dangereusement du cercueil.

Ces comportements ont nécessité une intervention rapide des agents de sécurité, qui ont encadré la cérémonie pour garantir le respect du cadre funéraire. « Il y en a qui se ruaient sur leur cercueil pour déposer des objets. La sécurité a dû très vite intervenir, et après ça s’est bien passé », se souvient Véronique Bogdanoff. Parmi les incidents marquants, elle relate même la présence d’une femme qui la filmait de près pendant la cérémonie, tentant de prolonger sa présence dans ce moment intime malgré les demandes de la famille.

Les derniers instants d’Igor et Grichka Bogdanoff à l’hôpital européen Georges-Pompidou

En contraste avec le tumulte entourant leurs funérailles, les heures précédant la disparition des frères Bogdanoff à l’hôpital européen Georges-Pompidou ont été, selon les témoignages de leur sœur, calmes et apaisées. Véronique Bogdanoff évoque un cadre de fin de vie empreint de douceur et d’amour familial, contraste saisissant avec l’onde de choc médiatique qui a suivi l’annonce de leur décès.

Elle explique : « J’ai vécu ce départ de manière différente, c’est-à-dire qu’au début, il y a le choc des soins, du lieu dans lequel vous vous trouvez, dans lequel ils sont. Ensuite, il y a eu beaucoup de calme et d’amour et de douceur autour de leur départ, d’apaisement. Et ça vient consoler aussi ceux qui tiennent la main. »

La révélation soudaine de leur disparition a, pour sa part, provoqué une onde de choc dans le paysage audiovisuel français. Cette nouvelle inattendue a bouleversé le public et les médias, conduisant à une couverture intense et parfois chaotique du décès des deux jumeaux. Leur sœur reconnaît cet impact médiatique fort, précisant que personne ne s’attendait à une telle issue et que cela a entraîné une grande émotion collective.