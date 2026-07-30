Vol de portable au mariage de Thylane Blondeau, Karine Le Marchand intervient pour Sandra Sisley

Le week-end dernier, Thylane Blondeau et Benjamin Attal ont renouvelé leurs vœux dans une cérémonie somptueuse tenue près de Cannes, à seulement un mois de leur mariage civil. Cette fête, organisée dans la plus grande confidentialité afin d’éviter toute intrusion des paparazzis et la surveillance par drones, a rassemblé de nombreuses personnalités du monde artistique et médiatique, notamment l’animatrice Karine Le Marchand. Malgré une organisation rigoureuse et une sécurité renforcée, un incident inattendu a marqué la soirée : la disparition du téléphone de Sandra Sisley, une amie proche de la famille.

Alors que la réception battait son plein, Sandra Sisley s’est soudain aperçue que son smartphone avait disparu, déclenchant une véritable course contre la montre pour retrouver l’appareil. Ce vol, survenu dans un contexte pourtant ultra sécurisé, a rapidement soulevé de nombreuses interrogations et a nécessité une intervention collective pour localiser le téléphone avant qu’il ne soit définitivement égaré ou subtilisé.

Une chasse à l’homme orchestrée pour récupérer le téléphone volé lors du mariage

La disparition du téléphone de Sandra Sisley a provoqué une vive agitation parmi les invités. Véronika Loubry, mère de la mariée, a témoigné sur Instagram des moments de tension vécus pendant cette soirée. Selon ses récits, Sandra s’est tout d’abord inquiétée d’avoir oublié son portable dans un taxi, une hypothèse rapidement écartée grâce à la présence d’une sécurité renforcée et aux contrôles stricts d’accès à la propriété où se tenait la cérémonie. Une traque immédiate a donc été lancée pour retrouver l’appareil à l’aide des moyens techniques disponibles.

Le dispositif mis en place pour récupérer le téléphone a impliqué aussi bien les invités que les agents de sécurité présents. Véronika Loubry explique qu’ils ont multiplié les tentatives pour faire sonner l’appareil. Par ailleurs, un message proposant une récompense de 200 euros a été envoyé au détenteur du téléphone afin de le dissuader de le garder. L’animatrice Karine Le Marchand, qui assistait à la soirée, a également contribué à cette mobilisation en adressant des messages dissuasifs à la personne en possession du portable. Entre-temps, Tomer Sisley, mari de Sandra, suivait en direct le déplacement du téléphone grâce à la géolocalisation.

Le traceur GPS a conduit les agents vers un homme se trouvant près de sa Tesla, en train de recharger son véhicule. Lorsqu’ils ont fait sonner le téléphone, l’individu a opposé un refus catégorique de le restituer, invoquant un protocole personnel et exigeant la présence directe de la propriétaire. Selon Véronika Loubry, ce comportement a été jugé « honteux ». Finalement, après cette confrontation et les interventions combinées, le téléphone a été récupéré et rendu à Sandra Sisley, mettant fin à cet épisode rocambolesque qui a failli perturber une soirée autrement parfaite.

Karine Le Marchand fait face aux critiques sur sa tenue avec un poème

En marge de cet incident, Karine Le Marchand a également fait parler d’elle, non pour son rôle dans la traque du téléphone mais pour sa tenue vestimentaire. L’animatrice, vêtue d’une longue robe rouge, a suscité une vague de critiques sur les réseaux sociaux. Certaines internautes lui ont reproché un prétendu manque d’élégance, déclenchant une polémique éphémère.

Confrontée à ces remarques, Karine Le Marchand a choisi de répondre avec poésie, partageant un texte qu’elle a elle-même écrit sur son compte Instagram. Dans ce poème, elle évoque avec ironie et lucidité les critiques qu’elle subit, qualifiant ces attaques de « jalousie chronique » et exprimant son indifférence face à ceux qui la scrutent. Ce retour en vers, tout en finesse, illustre la capacité de la présentatrice à gérer les critiques publiques avec créativité, rappelant qu’elle maîtrise aussi bien la plume que la parole, à l’instar de son rôle de voix off dans l’émission « L’amour est dans le pré ».