Thylane Blondeau s’est mariée au même endroit qu’une chroniqueuse de Cyril Hanouna

Thylane Blondeau, mannequin et personnalité médiatique française, s’est récemment mariée avec Benjamin Attal dans un cadre prestigieux de la Côte d’Azur. Le château Diter, situé à Grasse, a une fois de plus accueilli une cérémonie de mariage exceptionnelle, confirmant sa réputation d’écrin de choix pour les unions des célébrités françaises. Cette réception s’est déroulée dans un lieu qui a une signification particulière, puisque l’ex-chroniqueuse de l’émission Touche pas à mon poste, Capucine Anav, y avait célébré son propre mariage en juillet 2024. Cette coïncidence a été remarquée et partagée sur les réseaux sociaux, soulignant l’attractivité persistante de ce domaine Renaissance pour les événements de prestige.

Le week-end dernier, Thylane Blondeau et Benjamin Attal ont officialisé leur union lors d’une cérémonie laïque organisée au château Diter, après leur mariage civil à Paris en début juin. La célébration s’est ouverte par un dîner d’accueil organisé sur la plage de Cap Canailles, à Juan-les-Pins, réunissant famille et proches dans une ambiance intime et festive. Le lendemain, la grande fête s’est tenue dans l’enceinte majestueuse du château, offrant un mélange d’élégance et de convivialité. Parmi les invités figurait notamment Karine Le Marchand, amie proche de la mère de Thylane, Véronika Loubry. L’animatrice a partagé plusieurs moments forts du mariage sur ses réseaux sociaux, soulignant l’émotion palpable durant ces deux journées où tendresse et joie étaient omniprésentes.

Malgré une soirée globalement réussie, un incident a marqué l’événement : Sandra Sisley, invitée et compagne de Tomer Sisley, a perdu son téléphone portable au cours de la fête. Ce désagrément a entraîné une course-poursuite avec un taxi dans lequel l’appareil avait été oublié. Après des négociations, elle a pu récupérer son téléphone et continuer à profiter de la soirée sans encombre. Ce fait divers, bien que mineur, a ajouté un relief inattendu à cet événement déjà riche en émotions et en souvenirs.

Un lieu emblématique prisé par les personnalités

Le Château Diter, situé entre Monaco, Cannes et Saint-Tropez, est connu pour ses jardins somptueux et son architecture Renaissance, qui lui confèrent une atmosphère unique parfaitement adaptée aux mariages de prestige. Outre Thylane Blondeau, Capucine Anav avait choisi ce même domaine pour son mariage religieux avec Victor Dumas en juillet 2024, quelques semaines après leur union civile célébrée à Saint-Tropez. Ce mariage, conforme à la tradition juive, avait réuni de nombreuses personnalités issues du monde de la télévision et du spectacle, telles que Magalie Berdah et Émilie Nef Naf.

En découvrant les images et stories publiées par Thylane Blondeau lors de son mariage, Capucine Anav a exprimé sa nostalgie et ses vœux de bonheur sur Instagram, soulignant l’importance affective du Château Diter. Cette remarque témoigne de la popularité grandissante du domaine, qui semble devenir une adresse incontournable pour les célébrations de haut niveau. Le château combine des espaces intérieurs raffinés et des extérieurs bucoliques, offrant un cadre idyllique pour les cérémonies, ce qui justifie son choix récurrent par le show-business français.

Le domaine Diter confirme ainsi sa place parmi les lieux emblématiques de la Côte d’Azur, appréciés pour leur capacité à conjuguer intimité, élégance et patrimoine historique. Ce mariage de Thylane Blondeau vient étendre la liste des événements d’exception organisés dans ce cadre, soulignant l’attractivité permanente de cette propriété auprès des célébrités et de leurs familles.