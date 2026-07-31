Candice Baloche (Miss Morbihan) dénonce l’agression de son petit frère liée à leur nom de famille

Élue récemment Miss Morbihan 2026, Candice Baloche se prépare désormais à concourir pour le titre tant convoité de Miss France 2027. Sur ses réseaux sociaux, la jeune femme a pris la parole pour évoquer une affaire personnelle et douloureuse liée à son nom de famille. Candice a dévoilé que son frère, portant également le nom Baloche, a été victime d’une agression dans la rue. Ce qu’elle souhaite mettre en lumière, c’est l’importance de porter fièrement son patronyme malgré les moqueries ou les jugements qu’il peut susciter.

Depuis son élection, Candice Baloche fait face à de nombreuses réactions à propos de son nom, souvent raillé. Dans une vidéo postée sur Instagram, elle s’est positionnée avec fermeté en déclarant : « Je suis Candice Baloche. J’ai été élue Miss Morbihan 2026. Vous avez bien entendu, mon nom de famille est Baloche ». Elle affirme que ces taquineries n’altèrent en rien sa détermination et son estime personnelle : « Ces moqueries ne m’affectent pas. Mon nom de famille est ma force ».

Cette prise de position intervient après un épisode marquant. Il y a seulement quelques semaines, son petit frère a été agressé publiquement dans la rue en raison de leur nom de famille. Ce fait grave a ému la jeune femme et motivé son intervention publique. Elle explique : « Il y a quelques semaines, mon petit frère s’est fait agresser dans la rue, simplement parce qu’il portait ce nom de famille ». Ce genre d’incident dépasse largement le cadre des réseaux sociaux et montre les conséquences réelles que peuvent engendrer les discriminations et les moqueries à l’encontre d’un patronyme.

« Mon nom, c’est une histoire, une identité »

Dans son message, Candice Baloche insiste sur la portée symbolique que représente un nom de famille. Elle rappelle qu’il s’agit d’un héritage, d’un lien avec ses ancêtres et ceux qui comptent pour elle. Elle déclare ainsi : « Un nom, c’est une histoire, c’est des ancêtres, c’est des gens qui nous sont chers. Ce nom, on ne le choisit pas et on le porte avec fierté ».

Pour Miss Morbihan 2026, les moqueries ne sont pas de simples plaisanteries sans conséquences. Elles peuvent engendrer des actes de violence et porter atteinte à la dignité des individus, comme l’agression vécue par son frère l’a tristement démontré. En s’exprimant publiquement, Candice Baloche souhaite montrer qu’elle défend les valeurs de respect et d’acceptation, qu’elle considère comme essentielles au rôle qu’elle incarne désormais.

Ambassadrice régionale en lice pour le concours national, elle utilise la visibilité liée à sa reconnaissance pour mettre en lumière le respect des identités et l’importance de ne pas discriminer à travers des simples traits, comme un patronyme. Ce combat souligne d’autres enjeux sociaux liés à la tolérance et à la lutte contre les violences née des préjugés sociaux ou culturels, toujours présents dans certains milieux.