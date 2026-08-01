Jimmy Mohamed accusé de violences conjugales : sa réponse et sa dernière publication sur les différences hommes-femmes

Jimmy Mohamed, médecin généraliste très populaire dans le paysage audiovisuel français, se retrouve aujourd’hui au centre d’une polémique suite aux accusations de violences conjugales portées contre lui par son ex-épouse, Souailla Mohamed. Outre ces allégations, il a suscité un débat public en partageant un ouvrage traitant des différences entre hommes et femmes, un choix qui n’est pas passé inaperçu dans le contexte actuel. Le Dr Mohamed, reconnu pour son engagement dans la vulgarisation médicale et ses interventions dans des émissions comme « Le Magazine de la Santé » sur France 5, répond ainsi aux accusations tout en réaffirmant ses positions professionnelles et personnelles.

Souailla Mohamed, ex-épouse du docteur, a dénoncé publiquement en juin dernier des violences de différentes natures à son encontre depuis leur séparation. Elle a évoqué des insultes, des menaces, ainsi que des tentatives de pressions via des tiers dont ses amis, estimant que ces agissements visaient à la déstabiliser. « Depuis que j’ai demandé le divorce, je subis insultes, menaces, des messages de femmes, des appels, on contacte aussi mes amis », a-t-elle déclaré, précisant : « Subir des violences de tous types, c’est déjà dur. Quand tu te rends compte que c’est pour protéger des infidélités […] il y a des limites ». Ces accusations exposent la vie privée du médecin sous un jour très conflictuel alors que sa réputation auprès du grand public avait jusque-là été sans ombre.

Face à ces révélations, Jimmy Mohamed a choisi de répondre, mettant fin au silence qui entourait sa sphère privée. Par le biais d’un communiqué, il a ouvertement nié toute forme de violence envers Souailla Mohamed, affirmant : « Je le dis de manière très ferme : je n’ai jamais exercé de violences, quelles qu’elles soient, envers la mère de mes enfants. » Il a également insisté sur son désir de préserver l’intimité familiale et de protéger ses trois enfants à travers cette douloureuse séparation. Le médecin a souligné qu’il avait jusqu’ici décidé de garder à l’écart de la sphère publique ses problèmes personnels, privilégiant sa mission de conseil santé aux téléspectateurs et auditeurs.

Un partage polémique qui relance le débat sur les différences entre hommes et femmes

Quelques jours après ces échanges publics, Jimmy Mohamed a relayé sur ses réseaux sociaux une sélection de trois livres qu’il recommande vivement. Parmi eux figure Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, best-seller de John Gray publié en 1992. Cet ouvrage aborde les différences entre les sexes selon une approche affirmative et essentialiste, expliquant que les hommes et les femmes fonctionnent selon des modes distincts. L’auteur propose des clés pour mieux comprendre et communiquer entre sexes opposés.

Cette publication a été perçue comme particulièrement significative dans le contexte actuel des révélations autour de la vie privée du médecin. Le choix de partager un livre prônant une certaine vision traditionnelle des relations hommes-femmes a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, contribuant à alimenter le débat public. Certains observateurs y voient une prise de position implicite sur les dynamiques conjugales, tandis que d’autres le considèrent comme une simple recommandation littéraire sans lien direct avec les accusations portées contre lui.

Jimmy Mohamed est une figure emblématique du petit écran et des médias sociaux, reconnu pour sa capacité à vulgariser la médecine et à combattre les fausses informations de santé. Son engagement lui a valu une grande popularité notamment auprès des jeunes générations sur TikTok et Instagram, et ses ouvrages sur le rééquilibrage alimentaire rencontrent également un large succès. Néanmoins, les événements récents soulignent la difficulté pour des personnalités publiques de séparer vie privée et vie professionnelle, surtout lorsqu’elles sont confrontées à des accusations graves comme celles de violences conjugales.