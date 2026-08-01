Brigitte Lahaie : ses aveux sur son addiction au sexe et ses propos sur Patrick Bruel

Lors d’une récente interview accordée à l’animateur Jordan De Luxe, Brigitte Lahaie s’est exprimée avec franchise sur plusieurs sujets d’actualité et personnels, suscitant un large écho médiatique. L’ancienne actrice de films pour adultes, devenue aujourd’hui animatrice et chroniqueuse, a notamment commenté l’affaire impliquant Patrick Bruel, avant de livrer un témoignage inédit sur son rapport à la sexualité, qu’elle qualifie d’addiction à une certaine période de sa vie. Ce double éclairage offre une compréhension plus nuancée de sa personnalité publique et de son parcours intime.

Interrogée sur les accusations d’abus sexuels visant Patrick Bruel, Brigitte Lahaie a marqué sa distance vis-à-vis du dossier tout en donnant son ressenti personnel. Elle a indiqué ne pas disposer de tous les éléments pour évaluer la situation dans son intégralité, mais a admis penser que certaines femmes ayant porté plainte des années après les faits pouvaient avoir été réellement victimes, tout en suggérant que le comportement de l’artiste avait pu être perçu comme excessif ou volage à une époque. Sans prétendre connaître la vérité judiciaire, elle a déclaré : « Je pense que certaines femmes qui ont porté plainte pour abus 20 ans après pensent vraiment avoir été abusées. Sans doute parce qu’il a été un peu queutard… Après, peut-être qu’il en a violé, j’en sais rien. Pour tout vous dire, je ne suis pas plus intéressée que ça au dossier. Ça ne me regarde pas. »

Ces propos, relayés sur les réseaux sociaux, ont déclenché des réactions mitigées. Certains internautes ont salué la sincérité de Brigitte Lahaie, y voyant une prise de position honnête dans un contexte délicat, tandis que d’autres ont critiqué ce qu’ils ont estimé être une forme de minimisation des faits ou un jugement cavalier. Cette sortie intervient dans un climat de débats intenses autour des témoignages d’abus sexuels dans le milieu du spectacle et de la musique en France.

Brigitte Lahaie revient sur son vécu personnel : une addiction au sexe assumée

Au cours de l’émission, la discussion a pris une tournure plus intime lorsque Brigitte Lahaie a accepté d’aborder sa propre expérience avec la sexualité, et plus précisément une addiction qu’elle a traversée dans sa jeunesse. Sans esquiver le sujet, elle a révélé avoir eu une vie sexuelle très intense et multiple, confiant : « Oui, j’avais une addiction au sexe. J’avais trois amants par jour. » Cette confession, loin d’être une simple anecdote, illustre une phase où le désir et la conquête étaient omniprésents dans son existence.

Elle explique que cette quête effrénée n’était pas uniquement motivée par le plaisir charnel, mais répondait surtout à une curiosité profonde et un besoin de comprendre les hommes et la sexualité sous toutes ses formes. « Dès qu’un homme me plaisait ou m’intéressait un petit peu, j’avais besoin de voir comment il faisait l’amour », a-t-elle précisé, soulignant ainsi l’aspect exploratoire de ses relations multiples. Cette démarche rappelle l’importance qu’elle accordait à la connaissance directe et à l’expérience personnelle dans un domaine souvent entouré de tabous.

Actrice du cinéma pour adultes pendant plusieurs années, Brigitte Lahaie s’est progressivement éloignée de cette carrière pour se consacrer à d’autres activités, notamment la radio et des émissions sur la sexualité. Elle considère aujourd’hui que cette période d’intense activité sexuelle lui a permis d’acquérir une expertise précieuse. Cette expérience personnelle nourrit ses analyses et interventions professionnelles lorsqu’elle aborde des sujets intimes avec son public.

« C’était une manière d’avoir les connaissances que j’ai aujourd’hui et maintenant, ça me sert dans mon métier », affirme-t-elle, mettant en lumière la cohérence entre son vécu et son engagement médiatique actuel. Ce témoignage apporte un éclairage direct sur les liens entre parcours personnel et légitimité professionnelle dans le champ des thématiques autour du sexe et des relations humaines.