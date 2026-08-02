Ayem Nour dévoile elle-même sa vidéo intime sur MYM face au chantage à la sextape

Victime d’un chantage à la sextape, Ayem Nour a décidé de prendre une initiative radicale pour reprendre le contrôle sur sa vie privée et son image. Contrainte de faire face à la menace de la diffusion non autorisée d’une vidéo intime, l’ancienne candidate de Secret Story et animatrice télé a opté pour une démarche inédite : publier elle-même cette séquence sur la plateforme payante MYM. Ce choix vise à contrer les maîtres-chanteurs et à protéger son droit à disposer de son propre contenu tout en annonçant son intention de porter plainte contre les auteurs des menaces.

Le 29 juillet 2026, Ayem Nour a partagé avec ses abonnés Instagram le lien menant à cette vidéo intime disponible sur MYM, un site d’abonnement destiné à la diffusion de contenus exclusifs, souvent personnels. Cette mise en ligne volontaire est accompagnée d’une déclaration forte soulignant sa volonté de ne plus subir les pressions extérieures. La trentenaire refuse que des inconnus exploitent malhonnêtement des images privées la concernant et entend monétiser elle-même ce contenu afin d’empêcher toute forme d’extorsion financière par des tiers.

Cette action survient après plusieurs jours de harcèlement et de chantage. Selon ses propos sur les réseaux sociaux, elle fait face à la menace d’un compte anonyme qui détient ces images et menace de les publier sans son consentement. Plus qu’un simple acte de défense, cette stratégie est aussi un message clair envoyé aux internautes et aux personnes mal intentionnées : Ayem Nour maîtrise désormais la diffusion et refuse de subir les actes de chantage liés à sa vie privée.

Une riposte publique face au chantage et aux attaques sur les réseaux sociaux

Dans une série de stories Instagram, Ayem Nour s’est adressée directement à son public pour expliquer sa démarche et dénoncer l’acharnement dont elle fait l’objet. Entourée de sa sœur, qui la soutient et calme ses émotions, elle critique sévèrement les internautes et blogueurs qui multiplient les commentaires sur sa vie personnelle. « Les débilos et les débilasses là de blogueurs qui donnent leur avis sur tout et tout le monde toute la journée parce qu’ils vivent de ça », a-t-elle lancé en manifestant son agacement vis-à-vis des remarques négatives incessantes.

L’animatrice a aussi évoqué sa lassitude face aux jugements permanents sur ses choix de vie : en couple ou célibataire, avec un homme riche ou modeste, son comportement est constamment scruté et critiqué. Elle observe que même ses pratiques religieuses ou son apparence font l’objet d’attaques. Ce contexte de pression sociale nourrit selon elle le climat qui a permis l’apparition de cette situation de chantage.

Quant à la vidéo en question, Ayem Nour affirme qu’il s’agit d’un contenu qu’elle a réalisé elle-même, dans une sphère strictement privée. « C’est une vidéo que j’ai faite moi-même parce que c’est mon regard, c’est ma vie privée. J’ai le droit d’avoir des envies (…) de me filmer avec mon amoureux », a-t-elle déclaré. Cette précision vise à souligner qu’elle refuse que cette séquence soit détournée ou exploitée sans son consentement. Sa sœur, présente lors de cette déclaration, a d’ailleurs interrompu la conversation pour l’exhorter à ne plus se justifier sur ce sujet sensible.

Par ailleurs, les autorités policières poursuivent actuellement leurs investigations afin d’identifier l’origine de la fuite des images, s’interrogeant notamment sur un possible vol de téléphone ou un piratage informatique via le compte iCloud de la victime. Ce type de harcèlement n’est pas une première pour Ayem Nour qui, en 2016 déjà, avait déposé plainte contre un individu la suivant de manière obsessionnelle à ses déplacements.

Cette prise de position publique d’Ayem Nour a suscité un large écho sur les réseaux sociaux, avec de nombreux messages de soutien, notamment de femmes qui ont elles-mêmes subi des violations de leur vie privée. En assumant la diffusion du contenu sur une plateforme protégée, elle entend neutraliser l’effet potentiellement dévastateur des menaces et maîtriser pleinement l’exploitation de son image.

Les abonnés et fans peuvent désormais accéder à cette vidéo via le lien officiel publié par la star sur son compte Instagram. Par ailleurs, la plainte déposée par l’animatrice devrait engager les services judiciaires dans la recherche des auteurs du chantage afin de faire respecter le droit à la vie privée et à l’intégrité numérique.