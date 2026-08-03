Télématin : Cédric Faiche recadré en direct par sa chroniqueuse Julia Martin

L’émission emblématique Télématin , qui rythme les matins des Français depuis 1985, traverse actuellement une période de transition marquée par le départ de Damien Thévenot après 27 années passées à l’animation. Depuis le début de l’été, plusieurs changements se dessinent dans la présentation de ce programme phare de France Télévisions. Maya Lauqué prendra bientôt la responsabilité de la première partie de l’émission, suivie par Agathe Lecaron, tandis que certains journalistes assurent l’interim, comme Cédric Faiche. Lors de l’édition du lundi 3 août, ce dernier a notamment été au centre d’un échange remarqué en direct avec sa chroniqueuse Julia Martin, témoignant des dynamiques dans l’équipe au fil de ce changement de cap.

Télématin s’inspire largement du modèle américain de l’émission Today et jouit d’une popularité constante malgré la concurrence croissante dans les matinales télévisées. Pourtant, le départ de Damien Thévenot, qui a animé l’émission pendant plus d’un quart de siècle, marque une étape importante dans l’histoire du programme. Sa décision, qui serait liée à un choix éditorial de France Télévisions, ouvre une nouvelle ère que le groupe audiovisuel décline en misant sur Maya Lauqué et Agathe Lecaron pour infuser un souffle nouveau au magazine matinal.

En attendant la nouvelle configuration de l’équipe permanente, certains chroniqueurs et présentateurs suppléants assurent la continuité pour accompagner les téléspectateurs chaque matin. Parmi eux, Cédric Faiche a repris les commandes début août pour une courte période. Lors de sa prise de fonction, il s’est adressé aux téléspectateurs en mentionnant la présence de nouveaux collaborateurs dans l’émission, une phrase qui a rapidement suscité une réaction vive de Julia Martin, chroniqueuse à ses côtés.

Un échange en direct qui attire l’attention

Le 3 août, lors de la première édition qu’il animait en tant que remplaçant, Cédric Faiche a spontanément lancé : « Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver toute la semaine. Évidemment, je ne suis pas seul, je suis avec des petits nouveaux, c’est bien que vous soyez là les petits nouveaux… » Cette remarque légère concernant ses collègues a immédiatement été reprise par Julia Martin qui a répondu en direct : « Mais je ne suis pas ancienne non plus ». Cette intervention a manifesté un dynamisme naturel entre la présentatrice et sa chroniqueuse, immédiatement suivie par une tentative de rattrapage de Cédric Faiche qui s’est empressé de préciser : « je n’ai pas dit ça non plus ».

Cette séquence spontanée a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, avant que la chaîne ne la retire de sa plateforme officielle X (anciennement Twitter). Cette petite bourde n’a toutefois pas entaché la prestation du présentateur remplaçant qui a réussi à gérer le moment avec aisance, renforçant la convivialité et la spontanéité propres à Télématin.

Par ailleurs, durant cette période estivale, plusieurs chroniqueurs ont profité d’une pause bien méritée, à l’instar d’Adrien Rohard, qui a récemment partagé la naissance de son premier enfant. La saison post-départ de Damien Thévenot s’annonce donc riche en nouveautés, avec des visages nouveaux et des moments d’improvisation qui soulignent l’adaptabilité de l’équipe en place.

Le départ de Damien Thévenot après 27 ans

Le 9 juillet dernier, Damien Thévenot a présenté la dernière édition qu’il animait sur France 2, mettant un terme à près de trois décennies passées au sein de Télématin. Quelques semaines après son départ, le journaliste s’est exprimé à cœur ouvert sur ce moment fort de sa carrière. Il a partagé son émotion d’avoir fait partie de ce rendez-vous matinal quotidien, se disant particulièrement touché par les surprises et les hommages qui lui ont été réservés lors de sa dernière émission.

Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, Damien Thévenot a souligné la “beauté” et la “générosité” de cette ultime émission à laquelle il n’était pas préparé, rendant hommage à ses collègues et à la complicité qui les unissait.

Il a également annoncé qu’il reviendrait à l’antenne à l’automne prochain à la tête d’un nouveau projet télévisuel. Ce nouveau programme, dont il a dévoilé qu’il serait axé sur le divertissement, les rires et l’instruction, marquera une étape différente de sa carrière, tournée vers la bonne humeur et le plaisir de partager avec le public. Damien Thévenot n’a toutefois pas encore précisé sur quelle chaîne ni à quel horaire ce nouveau rendez-vous sera diffusé.