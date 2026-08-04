Jean-Pierre Foucault a racheté la maison où Mireille Darc passait ses étés, à 30 km de Marseille

Jean-Pierre Foucault, figure emblématique de la télévision française, est au cœur de l’actualité ces derniers jours. L’animateur a fait part publiquement de son expérience traumatisante : un double arrêt cardiaque survenu en 2023. Lors de son témoignage, il a révélé avoir été sauvé grâce à l’intervention rapide et déterminante d’un pompier, qui n’a pas hésité à lui prodiguer un massage cardiaque si vigoureux qu’il lui a valu une côte fêlée. Ce récit poignant met en lumière un épisode grave et son combat pour la vie. Parallèlement, Jean-Pierre Foucault entretient depuis plus de trois décennies une relation profonde avec son lieu de résidence secondaire situé à Carry-le-Rouet, un cadre paisible sur la côte méditerranéenne où il trouve refuge et sérénité après les tumultes de la célébrité.

Depuis 1989, l’animateur de renommée nationale habite en effet une villa nichée dans la calanque du Bouchon, à une trentaine de kilomètres de Marseille. Ce lieu chargé d’histoire appartenait auparavant à une famille très liée à Mireille Darc, actrice et icône des étés sur la Côte d’Azur. Foucault a ainsi choisi un coin de paradis, entre mer et pins parasols, qui offre un cadre exceptionnel avec une vue à couper le souffle sur la Méditerranée, accessible directement par un escalier privé depuis la propriété. Cette villa ne se résume pas à une simple résidence secondaire ou un pied-à-terre de luxe : elle incarne le retour aux sources pour celui qui est né à Marseille en 1947 et rêvait de retrouver la douceur de vivre au bord de la mer.

Une villa de rêve acquise grâce à un coup de téléphone

Le choix de Jean-Pierre Foucault pour Carry-le-Rouet s’est imposé très rapidement. En 1989, un coup de fil inattendu d’un ami d’enfance lui a appris qu’une maison se libérait dans un quartier voisin. L’animateur n’a pas hésité longtemps avant de sauter sur l’occasion pour acquérir cette villa située dans un environnement naturel exceptionnel, au cœur d’une calanque méditerranéenne préservée. « Vite, vite, la maison à côté de chez moi se vend ! », lui avait-il lancé. Ce fut concrètement un retour à ses racines marseillaises, un choix dicté par son attachement à la région et à la mer.

En découvrant sa nouvelle maison, Foucault a été immédiatement séduit par ses nombreux atouts : un accès direct à la mer, une piscine intégrée harmonieusement dans le paysage, des vues panoramiques sur la baie et une rare intimité protégée du tumulte des alentours. Un véritable havre de paix où il a pu se ressourcer loin des projecteurs, et qui conserve encore aujourd’hui le charme d’un lieu chargé d’émotions et d’histoire, où Mireille Darc appréciait autrefois de passer ses étés en famille. Ce cocon méditerranéen est pour lui un refuge où il veille à préserver sa discrétion, notamment en raison de sa notoriété : ses voisins préfèrent ne pas révéler son adresse pour garantir son calme.

Avec le temps, cette propriété est devenue son port d’attache principal. Alors que sa carrière l’a longtemps conduit entre Paris et Marseille, Jean-Pierre Foucault organise désormais sa vie autour de cette villa. Il se rend occasionnellement à Paris, mais c’est à Carry-le-Rouet que ses attaches sont les plus fortes. « Carry-le-Rouet reste mon port d’attache et je remonte sur Paris une semaine par mois », expliquait-il dans une interview sur le plateau de C à vous. Il y trouve un équilibre entre intimité et nature, avec le plaisir simple d’admirer les eaux bleues de la Méditerranée, un moment qu’il décrit comme vital à son bien-être, particulièrement après des années de vie professionnelle intense.

Ce lieu est également un espace chargé de souvenirs personnels et professionnels. La villa abrite une collection impressionnante d’objets liés à sa carrière de radiodiffuseur et de présentateur télé : microphones, vieux postes de radio, unes de journaux, ainsi que des souvenirs familiaux. Une pièce secrète, surnommée « l’entrée des artistes », est consacrée à des archives intimes et historiques, notamment une médaille de la Résistance remise à son père. Chaque objet témoigne d’une vie riche, marquée par la passion et l’engagement.

Depuis son double arrêt cardiaque en 2023, cette maison a acquis une valeur symbolique renforcée. Jean-Pierre Foucault y vit désormais ce qu’il appelle « du rab », une seconde chance offerte par la vie qu’il savoure au quotidien face au spectacle apaisant de la mer. Il partage ce lieu avec sa compagne Évelyne Jarre, qu’il a rencontrée en 1983. Carry-le-Rouet est devenu pour lui un sanctuaire personnel, un témoin silencieux de son parcours, à la fois public et intime.