Jean Imbert : son american dream à New York n’aura duré qu’un mois

Jean Imbert, célèbre chef français révélé par l’émission Top Chef , est de nouveau au centre de l’attention médiatique suite à son placement en garde à vue dans le cadre d’une enquête pour violences conjugales . Contestant fermement ces accusations et bénéficiant de la présomption d’innocence , il a remis aux enquêteurs de nombreux éléments pour étayer sa défense. Cette nouvelle affaire vient s’ajouter à un parcours professionnel ponctué par plusieurs épisodes marquants, dont une tentative ambitieuse d’implantation à New York, rapidement interrompue.

En 2018, Jean Imbert, alors au sommet de sa notoriété, avec plusieurs établissements à Paris à son actif, décide de faire un pari audacieux en s’attaquant au marché américain. Après avoir ouvert un restaurant à Miami en collaboration avec Pharrell Williams et David Grutman, il ouvre un nouveau restaurant dans le quartier très prisé du Meatpacking District, à Manhattan. Baptisé Encore, en référence à un titre de Jay-Z, ce restaurant ambitionnait de proposer une cuisine innovante basée uniquement sur des produits locaux cultivés à moins de 30 kilomètres de New York, privilégiant le bio et l’agriculture sans OGM.

Le choix du Meatpacking District s’inscrivait dans une dynamique urbaine marquée par une transformation profonde depuis les années 2000. Ce quartier autrefois industriel est devenu un haut lieu de la mode, de la culture et de la gastronomie, accueillant des boutiques de luxe, des hôtels design et des institutions culturelles comme le Whitney Museum of American Art ou la promenade urbaine de la High Line. Imbert voulait ainsi allier un cadre mythique à une cuisine française revisitée adaptée aux goûts et attentes locales.

Une ouverture prometteuse suivie d’une fermeture rapide et inattendue

Malgré le fort engouement autour de son projet et l’enthousiasme affiché par le chef dans ses interviews, le restaurant Encore connaît une fin brutale seulement un mois après son lancement. Officiellement, la fermeture est imputée à un « problème technique ». Quelques jours plus tard, le restaurant rouvre sous une nouvelle identité, The Meatpackers, proposant un concept et une carte entièrement renouvelés.

La direction des cuisines est reprise par Richard Farnabe, chef doublement étoilé au Michelin, et le propriétaire, le restaurateur français Éric Cerato, justifie ce changement par des divergences stratégiques. Selon lui, le projet initial conçu par Jean Imbert ne correspondait pas aux attentes de la clientèle new-yorkaise. La complexité du concept et l’approche culinaire n’auraient pas trouvé leur public dans un marché réputé exigeant et particulier. Cerato explique avoir préféré confier la cuisine à un chef dont la connaissance locale serait plus adaptée.

Ce revirement rapide illustre les difficultés inhérentes à l’implantation d’un établissement français sur la scène gastronomique new-yorkaise, malgré une communication initiale prometteuse positionnant Encore comme une vitrine majeure pour le chef français aux États-Unis.

Parcours international et succès malgré les aléas new-yorkais

Cette parenthèse new-yorkaise interrompue ne freine pas la carrière de Jean Imbert, qui continue à développer son empreinte internationale. À Miami, son restaurant Swan, fruit de sa collaboration avec Pharrell Williams, poursuit son succès en proposant une cuisine inspirée de ses souvenirs d’enfance et ancrée dans une dimension familiale. Le chef revendique une forte connexion avec ses racines, faisant notamment le pari de mettre au menu des plats emblématiques tels que la blanquette de veau de sa grand-mère dans un cadre aussi fréquenté que le restaurant Swan, capable d’accueillir jusqu’à 1000 couverts le samedi soir.

Parallèlement, Jean Imbert multiplie les collaborations prestigieuses avec de grandes maisons de luxe et des personnalités internationales. Son carnet d’adresses est marqué par une clientèle haut de gamme et des partenariats de renom. Plusieurs années après l’épisode new-yorkais, le chef accède à une des positions les plus prestigieuses de la gastronomie française en prenant la direction des cuisines du Plaza Athénée, succédant ainsi à Alain Ducasse, une étape majeure dans son parcours professionnel.

Aujourd’hui, bien que le chapitre new-yorkais soit derrière lui, l’actualité de Jean Imbert reste focalisée sur la procédure judiciaire en cours. Les faits reprochés dans l’affaire de violences conjugales sont en cours d’instruction, et le chef demeure présumé innocent à ce stade.