Laurent Baffie : « Anne-Claire Coudray nous a cassé les couilles », un an après la disparition de Thierry Ardisson

Dans son podcast Coloscopie , Laurent Baffie s’est exprimé sur les coulisses tendues qui entourent l’organisation professionnelle au sein du journal télévisé de TF1, impliquant notamment Thierry Ardisson, Audrey Crespo-Mara et Anne-Claire Coudray. À l’occasion du premier anniversaire de la disparition de Thierry Ardisson, Audrey Crespo-Mara a accepté de répondre aux questions de Laurent Baffie, l’animateur ayant été un proche collaborateur de l’animateur disparu. Au cours de cet entretien, elle a partagé un regard intime sur Thierry Ardisson et a évoqué les étapes marquantes de sa carrière, notamment son arrivée à la présentation du JT sur TF1 en 2015.

Audrey Crespo-Mara est revenue sur ses débuts au sein du journal télévisé, où elle a d’abord été remplaçante d’Anne-Claire Coudray avant de devenir joker officiel suite au départ de Claire Chazal. Ce contexte professionnel a donné lieu à des révélations franches, Laurent Baffie confiant que cette nomination avait engendré des tensions, notamment avec Anne-Claire Coudray. Selon lui, cette dernière aurait été une source importante de difficultés pour Audrey Crespo-Mara, à tel point qu’il s’est permis des propos très directs à son égard.

Les tensions liées à l’organisation des plannings au JT de TF1

Laurent Baffie a expliqué que les plannings de travail d’Audrey Crespo-Mara, de Thierry Ardisson et d’Anne-Claire Coudray étaient étroitement imbriqués, ce qui a conduit à des conflits dans la gestion de leur temps libre. En effet, Thierry Ardisson organisait son emploi du temps en fonction de celui de son épouse Audrey Crespo-Mara, elle-même contrainte par celui d’Anne-Claire Coudray. Cette interconnexion rendait difficile la fixation des dates de vacances ou de sorties, au point que Baffie dénonçait dans son podcast le fait d’être privé de moments de détente avec son ami.

« Anne-Claire Coudray ne se rend pas compte à quel point elle nous a cassé les couilles« , a lancé Laurent Baffie, précisant aussi : « Mon planning était tributaire de celui d’Anne-Claire Coudray, mais je ne l’ai jamais rencontré cette femme« . Ces confidences illustrent les difficultés à concilier vie professionnelle et personnelle dans un environnement où les emplois du temps sont particulièrement contraints.

Audrey Crespo-Mara a apporté sa version en expliquant que la coordination des congés entre elle, Anne-Claire Coudray et Thierry Ardisson était essentielle pour assurer la continuité du journal. « Il fallait qu’Anne-Claire me donne ses dates de vacances pour que je puisse poser les miennes et pour que Thierry puisse poser les siennes et que vous puissiez poser les vôtres« , a-t-elle précisé. Elle a aussi souligné l’importance symbolique du couple dans ce contexte : « Il était impensable pour Thierry de ne pas voir sa femme présenter le 20h« .

Ce cadre contraignant sur le plan professionnel, validé par ces échanges, a donc généré des tensions perceptibles chez certains collaborateurs, rendant la gestion des emplois du temps particulièrement complexe. Ces révélations ont été faites dans un cadre détendu mais chargé émotionnellement, donnant aux auditeurs un aperçu inédit des coulisses du journal télévisé phare de TF1.