Delphine Wespiser agrandit sa famille avec l’arrivée d’un chien

Delphine Wespiser fait à nouveau parler d’elle en 2026, non seulement par l’arrivée d’un nouveau membre dans sa famille mais aussi par son incursion dans une série télévisée française de renom. L’ancienne Miss France 2012, désormais animatrice et chroniqueuse reconnue, a annoncé sur les réseaux sociaux l’adoption d’un chien, un golden retriever, qui fait déjà fondre ses abonnés. Parallèlement, elle rejoint le casting de la série à succès « Un si grand soleil » diffusée sur France 3, confirmant ainsi sa montée en puissance dans le monde du petit écran.

À 34 ans, Delphine Wespiser partage avec enthousiasme cette étape personnelle en présentant son nouveau compagnon à quatre pattes. Le golden retriever, une race très appréciée pour son caractère doux et sociable, est accueilli avec beaucoup d’émotion et de joie. Sur Instagram, les retours des fans ont été immédiats et enthousiastes. Certains soulignent la complicité qui semble déjà exister entre elle et son chien, et plusieurs commentaires font référence à la popularité et la gentillesse légendaires des goldens, qualifiant l’animal d’« adorable » et de « bébé d’amour ». Ce type d’annonce témoigne de l’importance grandissante que Delphine accorde à sa vie privée tout en restant proche de son public.

Simultanément à cet heureux événement, Delphine Wespiser s’engage dans un nouveau défi professionnel majeur. Après son rôle récurrent de chroniqueuse dans l’émission « Tout beau tout neuf » diffusée sur C8, elle a récemment intégré le casting de la série dramatique « Un si grand soleil », un feuilleton quotidien qui bénéficie d’une large audience sur France 3. Dès le 20 juillet 2026, les téléspectateurs pourront la découvrir sous les traits de Saskia Collard, un personnage complexe et ambitieux au sein de l’intrigue.

Delphine Wespiser intègre la série « Un si grand soleil » sur France 3

L’arrivée de Delphine Wespiser dans « Un si grand soleil » marque un tournant notable dans sa carrière. Elle incarne Saskia Collard, une femme déterminée dont les méthodes pour atteindre ses objectifs ne laissent rien au hasard. Interrogée par Télé 7 Jours, l’animatrice a décrit ce rôle comme un véritable challenge qui nécessite de s’imposer dans un univers déjà bien établi. Elle a évoqué les premiers jours sur le plateau où elle a ressenti le poids d’être la nouvelle venue, comparable à une élève fraîchement arrivée dans un collège, confrontée à quelques regards sceptiques. Néanmoins, Delphine a rapidement su gagner la confiance de ses collègues et de l’équipe technique.

Cette intégration réussie a même conduit les auteurs et réalisateurs de la série à développer davantage son personnage. Ce qui n’était pas initialement prévu, Saskia Collard a été amenée à vivre une romance au sein de la fiction, une évolution mise en scène avec le soutien attentif d’une coordinatrice d’intimité pour garantir le confort de Delphine lors des scènes sensibles. Cette expérience s’est avérée concluante, suscitant l’admiration des membres du plateau qui ont salué l’aisance et le professionnalisme de la nouvelle comédienne. Ils ont reconnu son courage et sa détermination, traits qui lui ont permis de dépasser les préjugés liés à sa notoriété dans d’autres domaines télévisuels.

Le rôle de Saskia Collard promet donc d’être un élément important de la série dans les prochaines semaines, offrant à Delphine Wespiser une plateforme supplémentaire pour accroître sa visibilité et confirmer son talent dans le paysage audiovisuel français.