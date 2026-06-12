Kelly Vedovelli atomise Michel Mary et appelle à protéger les enfants et les femmes

Kelly Vedovelli , ancienne chroniqueuse de l’émission Touche pas à mon poste, a récemment pris la parole sur ses réseaux sociaux en relayant une vidéo datant de sa participation à l’émission phare de Cyril Hanouna. Cette séquence fait directement référence à une affaire judiciaire sensible impliquant Frédéric Beigbeder, écrivain français mis en cause dans une enquête pour viol. L’affirmation forte portée par Kelly Vedovelli vise à dénoncer les relations jugées inappropriées entre adultes significativement plus âgés et mineures, tout en appelant à une meilleure protection des jeunes filles. Cet épisode intervient alors que de nombreux dossiers similaires refont surface dans l’actualité médiatique.

Dans cette ancienne intervention télévisée, Michel Mary, journaliste, évoquait la garde à vue de Frédéric Beigbeder dans le cadre d’une enquête préliminaire relative à des accusations de viol. La plaignante, alors mineure âgée de 17 ans, aurait entretenu une relation avec l’écrivain. Kelly Vedovelli, s’exprimant avec véhémence, a contesté la qualification de relation en raison de l’écart d’âge et du caractère inapproprié de ce lien. Elle a notamment souligné que des jeunes à cet âge ne sont pas en mesure de comprendre pleinement ce qu’elles désirent, ce qui exacerbe la gravité des faits en question.

Au-delà de cette affaire, la prise de position de Kelly Vedovelli rejoint le climat médiatique autour des accusations similaires adressées à d’autres personnalités publiques. Parmi elles figure Patrick Bruel, chanteur de 67 ans, visé par des accusations de viol remontant à 1991. La plaignante, Flavie Flament, affirme avoir été victime à l’âge de 16 ans. Le chanteur conteste catégoriquement ces accusations, assurant que la relation a été consentie. Il a aussi pris la parole via ses réseaux sociaux pour affirmer qu’aucun acte violent ni contrainte n’ont eu lieu.

Patrick Bruel placé sous contrôle judiciaire dans plusieurs dossiers

Suite aux accusations, Patrick Bruel a été mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel dans plusieurs enquêtes en cours. La justice a également décidé de le placer sous contrôle judiciaire avec des mesures restrictives importantes. Parmi ces mesures figure notamment l’interdiction de quitter le territoire français, couplée à l’obligation de remettre son passeport auprès du greffe.

Ce contrôle judiciaire prévoit aussi une interdiction stricte de tout contact avec les plaignantes et leurs proches. Patrick Bruel ne doit pas fréquenter certains lieux tels que les salons de massage. Par ailleurs, il a été contraint de suivre un traitement psychologique et de verser une caution d’un montant de 500 000 euros. Ces restrictions illustrent la sévérité des mesures prises par la justice française dans ce dossier sensible et complexe, en attente d’un traitement judiciaire approfondi.

Dans le prolongement de cette affaire, Kelly Vedovelli s’est adressée à nouveau à son audience sur les réseaux sociaux où elle a exprimé sa position sur la nécessité de protéger prioritairement les mineures, les jeunes filles et les femmes. Elle dénonce le système qui, selon elle, protège certaines personnalités influentes, au détriment des victimes. Elle a rappelé que des écarts d’âge tels que celui entre une personne de 17 ans et un homme de 60 ans sont inacceptables et doivent être fermement condamnés.

Cette sortie intervient dans un contexte où la société et les médias s’interrogent davantage sur les questions relatives aux abus et à la responsabilisation des figures publiques. Les débordements dénoncés appellent à une vigilance accrue et à une prise de conscience collective sur la protection des mineurs et des personnes vulnérables dans toutes les sphères, y compris le milieu du spectacle et du show-biz.