«Arrêtez de me comparer à mon frère», Peter Okoye prévient ses fans

Peter Okoye, alias Mr P, a appelé ses fans à mettre fin aux comparaisons récurrentes avec son frère jumeau Rudeboy, son ancien partenaire au sein de P-Square. L’artiste nigérian estime que ces rapprochements nuisent à son parcours en solo et réclame davantage de reconnaissance pour une carrière qu’il juge exemplaire.

Le chanteur nigérian Peter Okoye, plus connu sous le nom de Mr P, a demandé à ses fans de cesser de le comparer à son frère jumeau Paul Okoye (Rudeboy), avec qui il formait autrefois le célèbre duo P-Square. Lors d’une récente diffusion en direct sur les réseaux sociaux, l’artiste a expliqué vouloir se consacrer pleinement à sa carrière solo, loin de toute comparaison susceptible de détourner l’attention de son travail. Mr P a insisté sur son identité artistique propre et a appelé son public à le considérer pour ce qu’il est.

« Arrêtez de me comparer à mon frère ou à qui que ce soit d’autre. Les comparaisons doivent cesser. Je veux être moi-même. Il n’y a personne comme moi. Je veux faire ce que j’ai à faire et gagner ma vie », a-t-il déclaré. L’artiste est également revenu sur les conséquences de sa réconciliation temporaire avec son frère. Selon lui, cette parenthèse a freiné la dynamique qu’il avait construite en solo. Dans un entretien accordé à Cool FM Lagos, Mr P a affirmé qu’avant les retrouvailles de P-Square, sa popularité sur les réseaux sociaux connaissait une progression spectaculaire.

« Avant les retrouvailles, je gagnais jusqu’à 100 000 abonnés par jour. Après Davido et Don Jazzy, j’étais l’une des personnalités africaines les plus influentes sur les réseaux sociaux. Mais après les retrouvailles, tout a changé », a-t-il assuré. Fort de près de trois décennies de carrière, le chanteur estime par ailleurs ne pas bénéficier de la reconnaissance qu’il mérite. « Je suis dans l’industrie musicale depuis près de 30 ans et je suis toujours au sommet. Je mérite davantage de respect », a-t-il conclu.





