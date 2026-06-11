Miss Supranational 2026 : Ève Gilles présente Simon, son compagnon de 19 ans son aîné

Ève Gilles, couronnée Miss France 2024, s’apprête désormais à représenter la France lors de l’élection Miss Supranational 2026. Cette nouvelle étape marque une première historique pour la France dans ce prestigieux concours international qui se tiendra le 31 juillet prochain en Pologne. Après une année riche en événements, de son sacre au Zénith de Dijon à sa participation à des émissions télévisées populaires, Ève Gilles poursuit son parcours sur la scène mondiale de la beauté.

Depuis son sacre le 16 décembre 2023, Ève Gilles, originaire du Nord de la France, s’est engagée dans plusieurs projets d’envergure. À seulement 22 ans, elle a porté la flamme olympique lors des Jeux de Paris 2024 et s’est fait connaître du grand public grâce à sa participation à la quatorzième saison de « Danse avec les stars » sur TF1. Associée à son partenaire Nino Mosa, elle a progressé jusqu’à la septième semaine du concours de danse avant d’être éliminée. Par ailleurs, la jeune femme a également représenté la France à l’élection Miss Univers 2025 à Bangkok, un concours marqué par des controverses et des soupçons de favoritisme, ce qui a conduit la société Miss France à ne pas désigner de candidate pour l’édition 2026 de ce concours mondial, programmée à Porto Rico.

Cette situation exceptionnelle n’a pas freiné la carrière internationale d’Ève Gilles, qui a récemment reçu la confirmation qu’elle serait la représentante française à Miss Supranational 2026. Ce concours, qui gagne en popularité dans le milieu des concours de beauté, offrira à la jeune reine de beauté une nouvelle scène pour défendre les couleurs tricolores. Le choix d’Ève Gilles souligne également la volonté de la France de diversifier sa présence sur la carte internationale des concours de beauté, malgré les tensions actuelles avec le concours Miss Univers.

Ève Gilles et Simon : un couple discret mais soudé

La vie privée d’Ève Gilles reste soigneusement préservée, malgré son intense activité médiatique. Son compagnon, Simon, âgé de 41 ans et de 19 ans son aîné, est un soutien indéfectible dans son parcours. Leur relation, qui dure depuis près d’un an et demi, est restée inconnue du grand public jusqu’en mars 2025. C’est à cette époque que Simon a fait une apparition remarquée en tant que danseur mystère lors d’un prime de « Danse avec les stars », une initiative qui a surpris les fans et témoigné de son engagement aux côtés d’Ève.

Travaillant dans le secteur bancaire, Simon a accepté de dévoiler comment il a rencontré Ève Gilles : c’était lors de sa toute première élection locale, à laquelle il participait en tant que membre du jury. Il a salué ses qualités humaines ainsi que son humour et son intelligence. Malgré les critiques sur leur différence d’âge et son physique, la gagnante de Miss France 2024 a défendu fermement Simon, qualifiant les attaques sur les réseaux sociaux de « bêtises » et soulignant l’importance de leur complicité et du soutien mutuel dans sa vie.

Simon accompagne donc Ève Gilles dans ce nouveau chapitre de sa vie publique, notamment lors de ses déplacements et représentations à l’international. Leur relation solide semble être un pilier essentiel pour la jeune femme dans un univers souvent intense et exigeant.