Revenus records, Manchester United perd 43 millions de livres en 2025-2026

Manchester United a clos son exercice 2025-2026 sur une perte nette de 43 millions de livres (57,1 millions de dollars), contre 33 millions un an plus tôt. Les coûts liés aux transferts et au départ de Ruben Amorim ont pesé sur les comptes publiés mercredi 23 septembre.

Le chiffre d’affaires a pourtant atteint un record de 677,6 millions de livres, contre 666,5 millions lors de l’exercice précédent, malgré l’absence de compétition européenne. Le club a aussi dégagé un bénéfice d’exploitation de 22,6 millions de livres, après une perte opérationnelle de 18,4 millions un an plus tôt, grâce notamment aux réductions de coûts et d’effectifs.

Les charges exceptionnelles associées au départ de Ruben Amorim et à la restructuration ont représenté 8,2 millions de livres. Depuis l’exercice 2023-2024, les pertes nettes cumulées approchent 190 millions de livres.

Le retour en Ligue des champions, obtenu grâce à la troisième place en Premier League la saison dernière, permet au club de prévoir entre 740 et 760 millions de livres de revenus pour 2026-2027. Sur le terrain, United occupe la 12e place après cinq journées et ne compte toujours qu’une victoire.