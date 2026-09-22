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Ligue des nations : Šeško forfait, la Slovénie perd son attaquant avant l’Écosse

La Slovénie débutera sa campagne de Ligue des nations sans Benjamin Šeško. Touché au tibia avec Manchester United, l’attaquant de 23 ans a quitté le rassemblement et manquera les quatre matches de cette fenêtre internationale.

Ousmane Traoré Samba
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La Fédération slovène a confirmé ce 22 septembre que Šeško devait se consacrer à sa récupération après la réapparition de douleurs au tibia. La Slovénie recevra l’Écosse le 26 septembre à Ljubljana, puis la Macédoine du Nord le 29 septembre, avant de se déplacer en Suisse le 3 octobre et en Écosse le 6 octobre. L’avant-centre compte 16 buts en 45 sélections.

Manchester United avait déjà laissé Šeško hors du groupe lors du nul 1-1 à Fulham. Le joueur avait ressenti une gêne après le match de Coupe de la Ligue contre Brighton. Le club anglais a annoncé des examens cette semaine avant de définir son programme individuel de récupération, sans avancer de date de retour.

Le sélectionneur Boštjan Cesar devra aussi composer sans l’attaquant Niko Prelec et le défenseur Žan Zaletel. Jure Balkovec et Žan Celar ont été appelés pour compléter le groupe avant l’ouverture de la Ligue des nations.

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