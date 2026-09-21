38 matches sans défaite, l’Espagne verrouille De la Fuente jusqu’en 2032

Le conseil d’administration de la Fédération espagnole (RFEF) a approuvé lundi à l’unanimité la prolongation de Luis de la Fuente jusqu’en 2032. Le sélectionneur restera à la tête de la Roja après le sacre au Mondial 2026.

Le nouvel accord couvre l’Euro 2028, la Coupe du monde 2030 et l’Euro 2032. La RFEF inscrit ainsi son sélectionneur dans un cycle de six ans après trois titres remportés avec l’équipe nationale.

L’échéance annoncée lundi repousse encore le terme de l’accord. Un premier horizon jusqu’en 2030 avait été rapporté le 16 septembre, avant la ratification du nouveau contrat par le conseil d’administration de la Fédération espagnole.

De la Fuente, 65 ans, travaille à la RFEF depuis 2013 après avoir dirigé plusieurs sélections de jeunes. Il a pris les commandes de l’équipe A en décembre 2022, après le Mondial au Qatar.

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Son mandat a depuis produit la Ligue des nations 2023, l’Euro 2024 et la Coupe du monde 2026. L’Espagne reste également sur 38 matches sans défaite, la plus longue série de son histoire.

La RFEF doit présenter formellement l’accord à la Ciudad del Fútbol. Le nouveau contrat couvre les deux prochains Euros, en 2028 et 2032, ainsi que le Mondial 2030.