Ligue des nations : l’Angleterre perd cinq joueurs avant le choc contre l’Espagne

L’Angleterre abordera son choc contre l’Espagne samedi à Wembley sans cinq joueurs convoqués par Thomas Tuchel. Declan Rice, Cole Palmer, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo et Tino Livramento ont tous quitté le groupe en raison de problèmes physiques.

James Garner et Morgan Gibbs-White ont été appelés en renfort et doivent rejoindre le rassemblement mardi à St George’s Park. Le groupe anglais se retrouve ainsi réduit avant une série de quatre matches de Ligue des nations disputés sur seize jours.

Le premier rendez-vous est fixé au 26 septembre contre l’Espagne, championne du monde, à Wembley. L’Angleterre se déplacera ensuite à Prague pour affronter la Tchéquie le 29 septembre, puis en Croatie le 3 octobre, avant de recevoir de nouveau les Tchèques le 6 octobre.

Le forfait de Cole Palmer confirme son retrait attendu après son rappel en sélection anglaise. Le joueur de Chelsea avait retrouvé le groupe de Thomas Tuchel après avoir manqué la Coupe du monde 2026 et restait sur quatre buts et deux passes décisives en sept matches avec son club.

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Declan Rice est le joueur le plus expérimenté parmi les cinq forfaits. Le milieu d’Arsenal compte 80 sélections. Marcus Rashford et Kobbie Mainoo avaient encore joué avec Manchester United dimanche contre Fulham, tandis que Tino Livramento n’avait pas participé au dernier match de Newcastle.

La Fédération anglaise n’a pas détaillé la nature de chacune des blessures dans son communiqué, se limitant à confirmer des problèmes physiques distincts. Deux places seulement ont été compensées avec les convocations de Garner et Gibbs-White.

Garner a obtenu ses deux premières sélections avec l’Angleterre en mars 2026. Gibbs-White totalise six apparitions internationales et retrouve un groupe qui doit entrer en compétition samedi à 19 h 45, heure locale, face à l’Espagne.