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Serie A : Kolo Muani opéré d’un doigt, toujours disponible pour la Juventus

Randal Kolo Muani a été opéré lundi à Turin après une fracture du petit doigt de la main droite contractée avec la Juventus face à l’Atalanta. L’intervention s’est déroulée avec succès et le club italien a précisé que l’attaquant restait disponible pour être aligné.

Ousmane Traoré Samba
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Le Français s’était blessé durant la première période du succès 2-0 de la Juventus contre l’Atalanta en Serie A. Il avait néanmoins poursuivi la rencontre avec deux doigts maintenus par un bandage.

Les examens réalisés après le match ont révélé une fracture de la phalange proximale du cinquième doigt droit. La Juventus a indiqué qu’une ostéosynthèse était nécessaire. L’opération a été réalisée au centre médical J|medical par le chirurgien Loris Pegoli.

Contrairement à plusieurs blessures qui ont récemment touché l’effectif turinois, cette intervention ne doit pas entraîner d’indisponibilité sportive immédiate. Le communiqué médical du club précise que Kolo Muani reste disponible pour les prochaines échéances.

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L’attaquant de 27 ans a disputé six matches officiels avec la Juventus depuis le début de la saison, pour un but et deux passes décisives. Il ne figure pas dans le groupe de l’équipe de France pour la fenêtre internationale en cours.

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