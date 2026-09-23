Bundesliga : dernier après quatre défaites, Gladbach mise sur Blessin

Borussia Mönchengladbach, dernier de Bundesliga après quatre défaites en quatre journées, a nommé mardi 22 septembre Alexander Blessin au poste d’entraîneur jusqu’en juin 2028. Le technicien allemand de 53 ans prend une équipe sans point et déjà créditée de 16 buts encaissés.

La crise s’est aggravée samedi avec une défaite 4-3 à domicile contre Mayence sous la direction provisoire de Jan-Moritz Lichte. Le club avait écarté Eugen Polanski le 13 septembre, après les trois premiers revers de la saison, sans obtenir de réaction lors de la journée suivante.

Blessin doit être officiellement présenté mercredi au Borussia-Park aux côtés du directeur sportif Rouven Schröder. La trêve internationale lui laisse près de trois semaines pour travailler avec son groupe avant un premier match à forte pression, le derby du Rhin sur le terrain de Cologne le 11 octobre.

Le nouvel entraîneur sort de deux saisons au FC St. Pauli. Il avait maintenu le club dans l’élite après sa promotion, avant une relégation au terme de l’exercice suivant. Ce passage constituait sa première expérience comme entraîneur principal en Allemagne, après huit années consacrées aux jeunes du RB Leipzig.

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Blessin a également dirigé le KV Ostende, le Genoa et l’Union Saint-Gilloise. Mönchengladbach avait terminé la saison précédente à la 12e place, avec neuf points d’avance sur la position de barragiste.