RDC : une cinquantaine de personnes enlevées lors d’une incursion des ADF à Mambasa

Une cinquantaine de civils, principalement des agriculteurs, auraient été pris en otage lors d’une incursion attribuée aux ADF dans le territoire de Mambasa, en Ituri, le week-end précédant le 17 août. La société civile locale demande aux autorités congolaises de renforcer la protection des populations et d’agir contre la multiplication des attaques.

Les victimes auraient été enlevées dans le village de Kilibо, alors qu’elles se trouvaient dans leurs champs, au sein de la chefferie des Babila-Babombi. L’information a été rapportée par l’organisation locale Protection plus, qui dénonce la dégradation continue de la situation sécuritaire dans plusieurs zones de Mambasa.

Selon John Vuleveryo Musombolwa, coordonnateur de cette structure de la société civile, cinq civils auraient également été tués à Bandisendé. Il affirme que les enlèvements et les massacres se multiplient dans le territoire, plongeant les habitants dans une situation devenue « insupportable ».

Aucune confirmation officielle de ce bilan ou de la prise d’otages n’est mentionnée dans les informations disponibles. Les autorités congolaises n’ont pas non plus communiqué, à ce stade, sur une éventuelle opération destinée à retrouver les personnes enlevées.

La société civile appelle au non-paiement des taxes

Face à cette situation, la société civile de Mambasa a appelé les habitants à suspendre pendant six mois le paiement des taxes. Cette initiative vise à faire pression sur le gouvernement congolais afin qu’il mette en œuvre des mesures concrètes pour mettre fin aux attaques contre les civils.

L’Ituri reste confrontée à l’activisme de plusieurs groupes armés, dont les Forces démocratiques alliées (ADF), accusées par les autorités et diverses organisations de mener des attaques meurtrières et des enlèvements dans l’est de la République démocratique du Congo. Dans les zones rurales, les agriculteurs sont particulièrement exposés lorsqu’ils se rendent dans leurs champs, souvent éloignés des centres protégés par les forces de sécurité.

La société civile demande aux autorités de renforcer la présence sécuritaire dans les agglomérations et les zones agricoles de Mambasa. Elle estime que la multiplication des enlèvements alimente la peur et menace directement les activités économiques des populations locales.