RDC : regain de tension entre l’armée et l’AFC/M23 au Nord-Kivu et au Sud-Kivu

Une attaque de drone a visé l’hôtel Mwalu, dans la nuit du 18 au 19 août à Fizi-centre, au Sud-Kivu, faisant deux blessés graves parmi les civils. L’armée congolaise attribue cette frappe à l’AFC/M23, tandis que de nouveaux combats sont signalés dans plusieurs localités du Sud-Kivu, sur fond de paralysie du mécanisme de suivi du cessez-le-feu.

Le bâtiment, récemment construit, a été lourdement endommagé par l’explosion survenue vers 1 heure du matin. La toiture a été éventrée et des débris ont été projetés autour de l’hôtel, situé dans cette ville contrôlée par les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), à environ 250 kilomètres au sud de Bukavu, le chef-lieu de la province.

L’armée congolaise affirme que deux drones ont largué des engins explosifs sur Fizi-centre. Cette version n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante. Deux civils auraient été grièvement blessés dans l’attaque, selon les informations disponibles.

La présence d’un drone avait déjà été signalée par des habitants la veille, vers 20 heures. Des affrontements impliquant des tirs de mortiers de 120 millimètres et des drones ont également été rapportés sur l’axe de Minembwe, notamment à Nyaruhinga et Mukoko.

Des combats signalés dans plusieurs zones du Sud-Kivu

La situation est également tendue dans le territoire de Kalehe. Des combats entre les FARDC et les combattants de l’AFC/M23 y ont été signalés quelques jours plus tôt dans les secteurs de Katare, Tushunguti, Nyamugari et Kivoka.

L’AFC/M23, coalition politico-militaire soutenue par le Rwanda selon Kinshasa et plusieurs sources internationales, contrôle de vastes territoires dans l’est de la RDC. Kigali rejette régulièrement les accusations congolaises concernant son appui direct au mouvement.

La reprise des affrontements intervient alors que le mécanisme chargé de surveiller le cessez-le-feu ne fonctionne plus normalement. Elle s’accompagne d’une montée des tensions verbales entre les autorités congolaises et la direction de l’AFC/M23.

Corneille Nangaa, coordonnateur de l’AFC/M23, a déclaré cette semaine que son mouvement entendait « stabiliser le contrôle » de Minembwe. Il a précisé que cette stratégie ne devait pas être envisagée depuis cette seule localité, mais également à partir de Goma, Bukavu, Fizi-Baraka, Uvira, Kalemie et Lubumbashi.