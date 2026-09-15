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Nollywood : Pete Edochie devient Papa Ngozi dans « Bestie »

Toyin Abraham a dévoilé lundi 14 septembre 2026 le premier grand nom du casting de son prochain film, Bestie. Le vétéran de Nollywood Pete Edochie y interprétera Papa Ngozi, un personnage présenté dans une courte vidéo diffusée par la cinéaste.

Yves YAPO
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Nollywood : Pete Edochie devient Papa Ngozi dans « Bestie »
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Le long métrage doit sortir dans les salles nigérianes le 16 décembre. Cette annonce ouvre une série de présentations consacrées aux acteurs du film, dont la distribution complète n’a pas encore été rendue publique.

La publication a été partagée conjointement avec le compte de Pete Edochie. Toyin Abraham y décrit l’acteur comme une légende de Nollywood, sans donner davantage de précisions sur le rôle de Papa Ngozi ni sur l’intrigue.

Bestie s’inscrit dans la série de sorties de fin d’année portées par Toyin Abraham. La réalisatrice et productrice nigériane avait précédemment proposé Ijakumo: The Born Again Stripper en 2022, Malaika en 2023 et Alakada: Bad and Boujee en 2024.

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Pete Edochie reste l’une des figures les plus reconnues du cinéma nigérian. Sa notoriété continentale s’est notamment construite autour de son interprétation d’Okonkwo dans l’adaptation télévisée de Things Fall Apart, diffusée à la fin des années 1980.

Toyin Abraham n’a pas encore communiqué le synopsis complet de Bestie ni l’identité des autres membres de la distribution.

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