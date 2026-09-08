Ghana : Shirley Frimpong-Manso et Peter Sedufia dévoilent trois films pour les 70 ans du pays

Le cinéma ghanéen se met déjà à l’heure des 70 ans de l’indépendance. Les réalisateurs Shirley Frimpong-Manso et Peter Sedufia ont dévoilé mardi 8 septembre 2026 à Accra « The 70 Slate », une collaboration qui donnera naissance à trois films entre décembre 2026 et décembre 2027.

Présenté au Labadi Beach Hotel, le projet réunit Sparrow Studios, dirigé par Shirley Frimpong-Manso, et OldFilm Productions, la maison de Peter Sedufia. L’idée est aussi ambitieuse que symbolique : raconter le Ghana d’hier, d’aujourd’hui et de demain à travers trois univers cinématographiques distincts, à l’approche du 70e anniversaire de l’indépendance du pays en 2027.

Selon Graphic Online, la première sortie sera « The Return of Makunse », attendue en décembre 2026. Suivront « Nkrumah’s Red, Gold and Green » en juillet 2027 et « I Told You So » en décembre 2027. Les trois productions doivent mêler mémoire, identité, humour et regard contemporain sur la société ghanéenne.

Le casting donne déjà au projet une vraie allure de rendez-vous showbiz. Joselyn Dumas, Naa Ashorkor Mensah-Doku, Adjetey Anang, Kwame Dzokoto, Fela Makafui, Augustine Abbey, Kojo Boakye, Priscilla Ahiable, Araba Sedufia et Frederick Yeboah figurent parmi les noms annoncés, tandis que le recrutement d’autres comédiens se poursuit.

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Trois films, trois regards sur le Ghana

« The Return of Makunse » doit ouvrir le bal avec une histoire autour de la migration, des promesses brisées et du rêve d’une vie meilleure dans la diaspora. Le deuxième film, « Nkrumah’s Red, Gold and Green », changera complètement de registre en revenant sur les dernières heures qui ont précédé la proclamation de l’indépendance du Ghana en mars 1957.

Le troisième volet, « I Told You So », sera une relecture moderne d’une comédie musicale populaire. À travers ce triptyque, Shirley Frimpong-Manso et Peter Sedufia veulent proposer une traversée du temps, mais aussi reconnecter le public avec l’expérience du cinéma en salle et donner aux histoires ghanéennes une portée plus internationale.

Le rapprochement entre les deux cinéastes ne date pas d’hier. Peter Sedufia a expliqué que l’idée d’une collaboration avait commencé à prendre forme l’an dernier. Le projet associe également les producteurs Ken Attoh et Araba Sedufia, avec Dede Chancellor et Selassie Ibrahim annoncés comme producteurs exécutifs.

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Un projet soutenu par plusieurs institutions

« The 70 Slate » bénéficie du soutien de la National Film Authority, du ministère ghanéen du Tourisme, de la Culture et des Arts créatifs ainsi que du Bureau des affaires de la diaspora de la présidence. Nestlé Ghana, GLICO et Silverbird Cinemas figurent aussi parmi les partenaires cités lors de la présentation.

L’événement a déjà trouvé un écho sur les réseaux sociaux. Une vidéo du lancement diffusée par Ghana Weekend sur TikTok a notamment circulé mardi, confirmant l’intérêt autour de cette réunion de plusieurs générations du cinéma ghanéen. La première échéance est désormais fixée à décembre 2026 avec la sortie annoncée de « The Return of Makunse ».