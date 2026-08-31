Obsèques de Nicolas Altmayer : Jean Dujardin et Gad Elmaleh parmi les personnalités présentes à Paris

Âgé de 61 ans, Nicolas Altmayer coproduisait avec son frère Éric, au sein de la société Mandarin et Compagnie, les films de la saga « OSS 117 » ainsi que « Brice de Nice ». Il est mort le 17 août sur la D938, à Airvault, dans les Deux-Sèvres, lorsque son véhicule a percuté un poids lourd circulant en sens inverse. Sa compagne, Mathilde Favier, directrice des relations publiques de la maison Dior, a également perdu la vie dans l’accident.

La famille du producteur avait souhaité une cérémonie « dans l’intimité ». Ses enfants et son frère et associé, Éric Altmayer, étaient présents, entourés de nombreuses figures du cinéma et des médias venues se recueillir.

Parmi les personnalités du septième art réunies figuraient notamment Gad Elmaleh, Fabrice Luchini, Guillaume Gallienne, Tahar Rahim, José Garcia, Franck Gastambide, Roschdy Zem, Philippe Lacheau, Reem Kherici, Mélanie Laurent, Gilles Lellouche et Grand Corps Malade.

Personnalités politiques et médiatiques présentes

La cérémonie a également rassemblé des personnalités extérieures au monde du cinéma. La journaliste Claire Chazal a fait le déplacement, de même que le présentateur Laurent Delahousse. L’ancien Premier ministre Michel Barnier, beau-frère de Nicolas Altmayer depuis son mariage avec Isabelle Altmayer, sœur aînée du producteur, était présent, aux côtés de l’ancien ministre Thierry Breton et du dirigeant de cinéma Nicolas Seydoux.

Carlo Agostinelli, fils de Mathilde Favier, a lui aussi assisté à la cérémonie pour dire adieu au compagnon de sa mère.

Une cérémonie distincte pour Mathilde Favier

Mathilde Favier a reçu ses propres obsèques le même jour, à 14h30, en l’église Saint-Sulpice, également à Paris. Âgée de 56 ans, elle occupait depuis plus de quinze ans son poste de directrice des relations publiques chez Dior.

Une information judiciaire pour homicide involontaire a été ouverte par le parquet de Niort au lendemain de l’accident. Selon les premières constatations, le poids lourd impliqué aurait franchi la ligne continue ; son conducteur conteste cette version et affirme que le véhicule de Nicolas Altmayer et Mathilde Favier aurait dévié de sa trajectoire. Des analyses toxicologiques ont été ordonnées ; leurs résultats n’ont, à ce jour, pas été rendus publics.

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