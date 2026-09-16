Nollywood : Olu Jacobs, le « Lion de Lufodo », meurt à 84 ans

Le vétéran du cinéma nigérian Olu Jacobs est mort ce mercredi 16 septembre 2026 à l’âge de 84 ans. Sa famille a confirmé le décès de l’acteur, figure majeure de Nollywood, dans une annonce rendue publique par son fils Olusoji Jacobs.

Sur son compte Instagram, Olusoji Jacobs a salué celui qu’il présente comme le « Lion de Lufodo » et demandé que l’intimité de la famille soit respectée. L’annonce familiale a été relayée et recoupée par Naija News, PM News Nigeria et Punch.

Né Oludotun Baiyewu Jacobs le 11 juillet 1942 à Abeokuta, l’acteur s’était formé à la Royal Academy of Dramatic Art de Londres. Avant de devenir l’un des visages les plus reconnaissables de Nollywood, il avait travaillé au théâtre et dans plusieurs productions de télévision britanniques.

Sa filmographie compte plus d’une centaine de productions. Son jeu, sa voix et ses rôles de patriarche ont accompagné l’essor du cinéma nigérian et lui ont valu plusieurs distinctions au cours d’une carrière longue de plus de cinq décennies.

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Dans son annonce du 16 septembre 2026, la famille n’a pas communiqué de cause de décès. Olu Jacobs laisse son épouse, l’actrice Joke Silva, ainsi que leurs deux fils.