Venise 2026 : Auguste Bernard Kouemo Yanghu décroche deux prix

Le cinéaste camerounais Auguste Bernard Kouemo Yanghu a remporté deux distinctions pour La Maison du vent, samedi 12 septembre 2026 à Venise. Son premier long métrage a reçu le Prix spécial du jury Orizzonti et le Lion du futur « Luigi De Laurentiis », réservé à une première œuvre.

Les deux récompenses ont été annoncées lors de la cérémonie de clôture de la 83e Mostra de Venise. Le palmarès officiel place ainsi le film parmi les productions les plus remarquées de l’édition 2026, dans une sélection Orizzonti consacrée aux nouvelles tendances du cinéma mondial.

D’une durée de 102 minutes, La Maison du vent est tourné en français et en bafang. Le récit suit Josette, une femme de 80 ans qui vit seule à Yaoundé après le départ de ses enfants vers l’Occident. Son quotidien bascule lorsqu’elle se rapproche de Sarah, une jeune femme de son quartier.

Auguste Bernard Kouemo Yanghu signe également le scénario de ce drame inspiré par la solitude de sa propre mère. Josette Kwanya, Moudjeu Pouadeu et Adrien Jolivet figurent au casting, selon la fiche publiée par la Biennale de Venise.

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Le film réunit des partenaires du Cameroun, de France, de Belgique, du Bénin, d’Arabie saoudite et du Qatar. La production camerounaise Horizons d’Afrique et la société béninoise Merveilles Production, basée à Cotonou, comptent parmi les structures créditées par le festival.