Mostra de Venise : Ellen Burstyn reçoit un Lion d’or à 93 ans

L’actrice américaine Ellen Burstyn a reçu lundi 7 septembre, à 93 ans, le Lion d’or pour l’ensemble de sa carrière lors de la 83e Mostra de Venise. La distinction salue plus de six décennies de cinéma, de télévision et de théâtre.

La Biennale de Venise avait annoncé en juillet l’attribution de ce Lion d’or à la comédienne de The Exorcist et Alice Doesn’t Live Here Anymore. La remise du prix intervient à l’occasion de la présentation de Flesh Impact, un court métrage de Maggie Gyllenhaal consacré à Marilyn Monroe.

Ellen Burstyn a remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour Alice Doesn’t Live Here Anymore, réalisé par Martin Scorsese, et compte également un Tony Award et deux Emmy Awards. Elle figure parmi les rares interprètes à avoir remporté les principales récompenses américaines du cinéma, du théâtre et de la télévision.

Lors de sa rencontre avec la presse à Venise, l’actrice a insisté sur la progression de la place des femmes dans les métiers du cinéma. Elle a rappelé qu’au début de sa carrière les équipes techniques étaient presque exclusivement masculines, estimant que la situation avait profondément changé même si la parité n’était pas encore atteinte.

Deux nouveaux films présentés à Venise

À 93 ans, Ellen Burstyn continue de tourner. Elle apparaît cette année dans Place to Be et dans Flesh Impact, deux œuvres présentées à Venise. Dans le court métrage de Maggie Gyllenhaal, elle incarne une version imaginaire de Marilyn Monroe à 100 ans, à l’occasion du centenaire de la naissance de l’icône hollywoodienne.

Sa carrière comprend aussi des rôles dans Requiem for a Dream, Interstellar et de nombreuses productions pour la scène et la télévision. La 83e Mostra de Venise se déroule du 2 au 12 septembre 2026.