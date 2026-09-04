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Adèle Haenel suscite de vives réactions après son passage politique et remarqué sur Radio Nova

L’ancienne actrice Adèle Haenel a participé le jeudi 3 septembre 2026 à l’émission « Personnage principal » sur l’antenne de Radio Nova. Reçue en studio par les journalistes Azzeddine Ahmed-Chaouch et Emma Razafimahefa, la figure militante s’est prêtée à un long entretien radiophonique portant sur son parcours et sur l’actualité contemporaine.

Anne Sophie
Publié le à
Cinéma
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Adèle Haenel suscite de vives réactions après son passage politique et remarqué sur Radio Nova
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Au cours de cet échange, elle a pris position sur la future élection présidentielle française de 2027 en clarifiant ses attentes partisanes. Adèle Haenel a ainsi affirmé espérer la victoire de Jean-Luc Mélenchon dans les urnes, expliquant que l’accession au pouvoir du dirigeant de gauche représenterait un levier décisif pour amorcer la lutte politique et faire barrage à l’extrême droite.

Cette prise de parole publique s’inscrit en droite ligne avec la trajectoire engagée par l’artiste depuis son retrait officiel de l’industrie cinématographique. Son intervention médiatique accompagne également l’actualité éditoriale liée à la parution de son ouvrage intitulé « Viser juste », paru aux éditions de L’Arche, dans lequel elle expose sa pensée et ses engagements.

La mise en ligne de séquences vidéo extraites de l’émission a toutefois suscité de très vives discussions sur les plateformes numériques. De nombreux internautes se sont emparés de ces images pour cibler frontalement l’attitude, l’élocution ainsi que l’apparence physique de la comédienne, plusieurs commentaires partagés en masse la décrivant expressément comme « méconnaissable ».

Une gestion de l’interview mise en cause sur les réseaux sociaux

Cette vague d’échanges numériques a également débouché sur des critiques directes adressées aux producteurs de l’émission. Plusieurs messages ont vivement reproché à l’équipe de Radio Nova d’avoir maintenu et diffusé l’interview jusqu’à son terme, estimant qu’un sentiment de malaise ou de vulnérabilité perceptible chez l’invitée aurait dû conduire les journalistes à interrompre l’enregistrement.

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