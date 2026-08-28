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Mireille Darc : le récit d’un doute sur sa filiation dans Mon père

Mireille Darc, née Mireille Aigroz à Toulon le 15 mai 1938, est morte à Paris le 28 août 2017 à 79 ans, après une carrière populaire au cinéma puis dans le documentaire télévisé.

Anne Sophie
Publié le à
Cinéma
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Mireille Darc : le récit d’un doute sur sa filiation dans Mon père
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Elle a tourné une treizaine de films avec Georges Lautner avant de se consacrer, à partir du début des années 1990, à des documentaires de société pour France Télévisions.

Dans Mon père, publié le 24 avril 2008 chez XO Éditions, l’actrice raconte la quête relancée après une révélation survenue en 2006 autour de sa filiation.

Dans ce livre puis dans un entretien ultérieur, Mireille Darc dit croire qu’Edmond, et non Marcel Aigroz qui l’a élevée, était son père biologique.

L’INA situe par ailleurs sa relation avec Alain Delon entre 1968 et 1983, autre période marquante d’une trajectoire restée très exposée.

France Télévisions annonçait en 2017 la diffusion de Excision, le plaisir interdit, présenté comme son dernier documentaire pour France 2.

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