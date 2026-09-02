Le réalisateur Jean-Paul Rappeneau, César du meilleur film pour « Cyrano de Bergerac », est mort à 94 ans

Le réalisateur et scénariste français Jean-Paul Rappeneau est mort mardi 1er septembre à Paris, à l’âge de 94 ans. Sa disparition a été annoncée le lendemain à l’AFP par l’un de ses fils. Né le 8 avril 1932, le cinéaste avait signé en cinquante ans de carrière huit longs-métrages, dont « Cyrano de Bergerac », qui reste à ce jour la seule adaptation en français du texte d’Edmond Rostand à avoir connu une large diffusion internationale.

Sorti en 1990 avec Gérard Depardieu dans le rôle-titre, « Cyrano de Bergerac » avait été récompensé par dix César, dont ceux du meilleur film et de la meilleure réalisation, ainsi que par l’Oscar des meilleurs costumes. Gérard Depardieu avait pour sa part reçu le prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes 1990 pour ce rôle.

Après des débuts comme assistant et scénariste, notamment aux côtés de Louis Malle, Jean-Paul Rappeneau était passé à la réalisation avec « La Vie de château » (1966), récompensé par le prix Louis-Delluc. Il avait ensuite tourné « Les Mariés de l’an II » (1971), « Le Sauvage » (1975) avec Yves Montand et Catherine Deneuve, puis « Tout feu tout flamme » (1981) avec Yves Montand et Isabelle Adjani.

Une œuvre marquée par le souffle romanesque

Le cinéaste avait poursuivi sa carrière avec « Le Hussard sur le toit », adapté du roman de Jean Giono, puis « Bon Voyage » (2003), qui avait obtenu onze nominations aux César, et enfin « Belles Familles » (2015), son dernier long-métrage. Depuis 1975, Jean-Paul Rappeneau n’écrivait plus que pour ses propres films.

Il avait continué à présenter son œuvre en salle ces dernières années, notamment lors d’une projection du « Sauvage » à la Cinémathèque française en décembre 2021, puis d’une présentation de « Cyrano de Bergerac » aux Publicis Cinémas en juin 2022, où il avait été photographié pour la dernière fois en public.