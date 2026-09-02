BENIN WEB TV

Le réalisateur Jean-Paul Rappeneau, César du meilleur film pour « Cyrano de Bergerac », est mort à 94 ans

Le réalisateur et scénariste français Jean-Paul Rappeneau est mort mardi 1er septembre à Paris, à l’âge de 94 ans. Sa disparition a été annoncée le lendemain à l’AFP par l’un de ses fils. Né le 8 avril 1932, le cinéaste avait signé en cinquante ans de carrière huit longs-métrages, dont « Cyrano de Bergerac », qui reste à ce jour la seule adaptation en français du texte d’Edmond Rostand à avoir connu une large diffusion internationale.

Léon KABORÉ
Publié le à
Cinéma
11vues
Le réalisateur Jean-Paul Rappeneau, César du meilleur film pour « Cyrano de Bergerac », est mort à 94 ans
Publicité
2 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

Sorti en 1990 avec Gérard Depardieu dans le rôle-titre, « Cyrano de Bergerac » avait été récompensé par dix César, dont ceux du meilleur film et de la meilleure réalisation, ainsi que par l’Oscar des meilleurs costumes. Gérard Depardieu avait pour sa part reçu le prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes 1990 pour ce rôle.

Après des débuts comme assistant et scénariste, notamment aux côtés de Louis Malle, Jean-Paul Rappeneau était passé à la réalisation avec « La Vie de château » (1966), récompensé par le prix Louis-Delluc. Il avait ensuite tourné « Les Mariés de l’an II » (1971), « Le Sauvage » (1975) avec Yves Montand et Catherine Deneuve, puis « Tout feu tout flamme » (1981) avec Yves Montand et Isabelle Adjani.

Une œuvre marquée par le souffle romanesque

Le cinéaste avait poursuivi sa carrière avec « Le Hussard sur le toit », adapté du roman de Jean Giono, puis « Bon Voyage » (2003), qui avait obtenu onze nominations aux César, et enfin « Belles Familles » (2015), son dernier long-métrage. Depuis 1975, Jean-Paul Rappeneau n’écrivait plus que pour ses propres films.

Il avait continué à présenter son œuvre en salle ces dernières années, notamment lors d’une projection du « Sauvage » à la Cinémathèque française en décembre 2021, puis d’une présentation de « Cyrano de Bergerac » aux Publicis Cinémas en juin 2022, où il avait été photographié pour la dernière fois en public.

Articles liés

Obsèques de Nicolas Altmayer : Jean Dujardin et Gad Elmaleh parmi les personnalités présentes à ParisObsèques de Nicolas Altmayer : Jean Dujardin et Gad Elmaleh parmi les personnalités présentes à ParisLe savoir-faire béninois s’invite dans les coulisses de « Clash », la série évènement de Canal+Le savoir-faire béninois s’invite dans les coulisses de « Clash », la série évènement de Canal+Mireille Darc : le récit d’un doute sur sa filiation dans Mon pèreMireille Darc : le récit d’un doute sur sa filiation dans Mon pèreMort de Tim Curry, acteur de « Rocky Horror » et du Pennywise de « It »Mort de Tim Curry, acteur de « Rocky Horror » et du Pennywise de « It »

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV