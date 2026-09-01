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Nigeria : TETFund ouvre son fonds 2026 de 10 milliards de nairas

Le Tertiary Education Trust Fund (TETFund) a fixé à 10 milliards de nairas l’enveloppe de son National Research Fund pour le cycle 2026 au Nigeria, avec un dépôt des notes conceptuelles ouvert du 31 août au 15 octobre sans prolongation annoncée. Le cycle précédent avait mobilisé un peu plus de 6,09 milliards de nairas pour 174 projets.

Mohamed ISSA
Publié le à
Economie
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Nigeria : TETFund ouvre son fonds 2026 de 10 milliards de nairas
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L’appel 2026 indique que les enseignants des établissements supérieurs publics nigérians sont éligibles et précise que le principal investigateur doit être rattaché à son institution coordinatrice. Les dossiers restent ainsi pilotés par des établissements publics.

Le montant annoncé pour 2026 représente une hausse d’environ 64,2 % par rapport au total attribué au cycle précédent. L’augmentation porte l’enveloppe du fonds bien au-dessus de celle du cycle antérieur.

Le mandat présenté par TETFund rattache ses interventions et ses décaissements aux établissements tertiaires publics nigérians. Dans le classement Nigeria 2026 de Times Higher Education, Covenant University, établissement privé, apparaît au troisième rang ex aequo au niveau national.

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