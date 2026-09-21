CES : le budget prévisionnel 2027 grimpe de 13,94 % à 5,29 milliards FCFA

Le Conseil économique et social (CES) a adopté à l’unanimité, mercredi 16 septembre 2026, son projet de budget pour 2027, arrêté à 5 295 640 355 francs CFA. L’enveloppe progresse de 13,94 % par rapport au budget consolidé de 2026.

Le vote est intervenu au deuxième jour de la deuxième session ordinaire de l’institution, sous la présidence d’Abdoulaye Bio Tchané. La Commission de l’Économie, des Finances et de l’Entrepreneuriat a présenté le projet avant son examen par les conseillers.

Le rapporteur de la commission, Gilbert Bangana, a articulé la présentation autour du point d’étape de l’exécution budgétaire au 31 juillet 2026 et de ses perspectives, des prévisions pour 2027 ainsi que des observations et propositions formulées par les membres du Conseil.

Selon le CES, la programmation s’inscrit dans le Cadre des dépenses à moyen terme 2027-2029. Les crédits prévisionnels sont répartis entre actions, activités et articles afin de financer le fonctionnement et les missions de l’institution au cours du prochain exercice.

Publicité

Après la présentation du rapport, les conseillers ont demandé des précisions sur plusieurs volets du projet. Abdoulaye Bio Tchané a répondu aux préoccupations soulevées avant la mise aux voix. Le texte a ensuite été adopté sans opposition.

Cette adoption ne constitue pas encore une inscription définitive de 5,295 milliards de FCFA au budget général de l’État. Le budget prévisionnel du CES doit être transmis au ministre chargé de l’Économie et des Finances puis, après concertation avec l’institution, ses crédits doivent être intégrés au projet de budget de l’État pour 2027.