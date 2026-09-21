Sénégal : le déficit 2026 grimpe à 7,6 %, l’investissement perd 555 milliards FCFA

Le Sénégal revoit fortement son budget 2026. Le déficit est désormais projeté à 1 735,2 milliards de FCFA, soit 7,6 % du PIB contre 5,4 % initialement. Déposé à l’Assemblée nationale le 18 septembre, le projet de loi de finances rectificative réduit aussi les dépenses d’investissement d’environ 555 milliards de FCFA.

Les recettes totales sont ramenées à 5 848,7 milliards de FCFA, contre 6 188,8 milliards initialement, une baisse de 340,1 milliards. Dans le même temps, les dépenses augmentent de 150 milliards pour atteindre 7 583,9 milliards de FCFA, portant le déficit à 1 735,2 milliards.

Le choc énergétique pèse lourd dans ce recadrage. Les subventions passent de 250 à 790,3 milliards de FCFA, soit 540,3 milliards supplémentaires. Le texte rattache cette hausse au renchérissement du coût de l’énergie et à un contexte extérieur défavorable, alors que l’État maintient plusieurs dépenses sociales prioritaires.

Pour absorber ces contraintes, l’investissement sert de principale variable d’ajustement. Les crédits concernés reculent au total de 555 milliards de FCFA. Les intérêts et commissions sur la dette publique montent parallèlement à 1 285,2 milliards, contre 1 190,6 milliards prévus dans le budget initial.

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Les recettes fiscales sont elles aussi revues en baisse de 453,3 milliards de FCFA. Le rendement attendu du Plan de redressement économique et social tombe de 762,9 à 311,5 milliards, notamment parce que la fiscalité sur les jeux de hasard ne devrait plus rapporter que 120 milliards, contre 300 milliards espérés au départ.

Le besoin global de financement atteint désormais 6 774,2 milliards de FCFA. Cette pression intervient alors que le FMI soutient le plan sénégalais de traitement de la dette, engagé par Dakar pour restaurer la viabilité de ses finances publiques et desserrer la contrainte des remboursements.

L’État a par ailleurs lancé le 17 septembre son deuxième appel public à l’épargne de 2026, avec un objectif de 200 milliards de FCFA. Les souscriptions restent ouvertes jusqu’au 8 octobre et les fonds doivent contribuer au financement du budget, notamment des dépenses d’investissement.