Le FMI soutient le traitement de la dette du Sénégal et veut accélérer l’accord

La directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a soutenu mardi 15 septembre à Washington la démarche du Sénégal pour traiter sa dette et a dit vouloir avancer rapidement vers la finalisation d’un nouveau programme avec Dakar.

Cette prise de position intervient deux semaines après l’accord conclu au niveau des services du FMI sur une facilité élargie de crédit sur trois ans d’environ 2,2 milliards de dollars. Le programme reste soumis à l’approbation de la direction et du conseil d’administration de l’institution.

Lors de son entretien avec le président Bassirou Diomaye Faye, Kristalina Georgieva a salué les progrès réalisés dans les discussions et la volonté des autorités de rétablir rapidement la viabilité des finances publiques. Le chef de l’État sénégalais et la dirigeante du FMI ont aussi exprimé leur intention d’accélérer les prochaines étapes vers le nouveau programme.

Le rendez-vous prolonge la rencontre du 15 septembre annoncée avant le déplacement de Bassirou Diomaye Faye à Washington. Le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, a parallèlement indiqué vouloir aider le Sénégal à accélérer le traitement de sa dette dans le cadre commun du G20, un mécanisme dont les précédents dossiers africains ont souvent nécessité plus d’un an.

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Le Sénégal prévoit d’utiliser une version renforcée de ce cadre tout en excluant du traitement la dette libellée en francs CFA. Cette option doit permettre à Dakar de préserver son accès au marché financier régional, devenu une source importante de financement du budget.

L’accord technique du 1er septembre prévoit des réformes destinées à restaurer la stabilité macroéconomique et la soutenabilité de la dette, à réduire les vulnérabilités budgétaires et extérieures, à accroître les dépenses sociales et à soutenir la croissance du secteur privé. Le FMI demande aussi des mesures correctrices liées aux informations financières erronées communiquées sous l’ancienne administration.

Avant un vote du conseil d’administration, le Fonds attend encore la mise en œuvre de ces mesures correctrices ainsi que les assurances de financement nécessaires de la part des partenaires du Sénégal.