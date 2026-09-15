Angola : le taux directeur baisse à 14,75 %, l’inflation sous 9 %
La Banque nationale d’Angola (BNA) a abaissé mardi 15 septembre son taux directeur de 15,75 % à 14,75 %, prolongeant son cycle d’assouplissement monétaire alors que l’inflation est retombée à son plus bas niveau depuis plus d’une décennie.
L’inflation annuelle a ralenti à 8,78 % en août, contre 9,33 % en juillet. L’Angola n’avait plus enregistré une inflation à un chiffre depuis 2015.
Le Comité de politique monétaire a également réduit d’un point les taux de ses facilités permanentes et abaissé le coefficient des réserves obligatoires en monnaie nationale de 17,5 % à 16,5 %. La banque centrale explique ces décisions par la poursuite de la désinflation et par ses perspectives à court et moyen terme.
Cette baisse constitue la troisième réduction consécutive du taux directeur. En juillet, la BNA l’avait déjà ramené de 17 % à 15,75 %, après une première détente en mai.
La banque centrale a parallèlement relevé sa prévision de croissance du produit intérieur brut pour 2026 à 6,15 %, contre 3,6 % en juillet. Elle table sur une expansion de 7,16 % du secteur non pétrolier, soutenue notamment par l’agriculture, la pêche, l’industrie manufacturière, le commerce et la construction.
La BNA maintient une prévision d’inflation de 8,6 % à la fin de l’année. Le Fonds monétaire international a recommandé aux autorités d’utiliser les recettes supplémentaires liées aux prix élevés du pétrole pour réduire la dette et renforcer les marges budgétaires.
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