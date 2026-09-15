La raffinerie Dangote comble 13 % du déficit européen en carburant d’aviation

La raffinerie Dangote, au Nigeria , a expédié en moyenne 80 000 barils par jour de carburant d’aviation vers l’Europe au deuxième trimestre 2026, couvrant environ 13 % du déficit d’approvisionnement provoqué par les perturbations des exportations du Moyen-Orient.

Ce niveau a fait du complexe de Lekki le deuxième fournisseur de carburant d’aviation de l’Europe après les États-Unis, selon des données de Kpler citées mardi 15 septembre par Reuters. Les exportations de diesel et de gasoil de la raffinerie ont également progressé de 23 % depuis le début de l’année, à environ 48 000 barils par jour.

La poussée des ventes à l’étranger intervient alors que les perturbations au Moyen-Orient ont réduit les arrivées européennes de diesel et de carburant d’aviation. Dans ce contexte, le bénéfice net de Dangote Petroleum Refinery a atteint 1,82 milliard de dollars au premier semestre 2026, pour un chiffre d’affaires supérieur à 13 milliards de dollars, contre une perte de 476 millions de dollars sur l’ensemble de 2025.

La montée en puissance du site a aussi réduit les besoins du Nigeria en essence importée. Les importations, proches de 400 000 barils par jour en 2024, sont tombées à environ 83 000 barils par jour cette année, tandis que la raffinerie a produit entre 270 000 et 300 000 barils d’essence par jour.

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Le groupe prévoit désormais de porter la capacité de traitement du complexe de 650 000 à 1,4 million de barils par jour d’ici 2029. Cette extension ferait du site de Lekki l’une des plus grandes raffineries au monde et augmenterait les volumes disponibles pour le Nigeria, l’Afrique de l’Ouest et les marchés internationaux.

L’offre publique de Dangote Petroleum Refinery, ouverte le 14 septembre après l’approbation de la Securities and Exchange Commission du Nigeria, porte sur environ 4,1 milliards d’actions au prix de 525 nairas l’unité et pourrait lever près de 2 150 milliards de nairas si elle est intégralement souscrite.