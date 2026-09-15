Kenya : Airtel ferme sa filiale fibre de gros après deux ans sans revenus

Airtel Africa met fin à Airtel Kenya Telesonic, sa filiale kényane de fibre et d’internet de gros, après l’approbation de la fermeture par le régulateur et le lancement de sa radiation du registre des sociétés. L’entité doit être retirée du registre d’ici décembre 2026.

La société n’a enregistré aucun chiffre d’affaires en 2024 ni en 2025. Sa perte nette a atteint 16,1 millions de shillings kényans en 2025, contre 2,9 millions un an plus tôt, tandis que ses pertes cumulées s’élevaient à 19,08 millions de shillings, selon les états financiers cités par plusieurs médias kényans.

Airtel Kenya Telesonic avait demandé fin 2025 à restituer sa licence Network Facilities Provider Tier 2 auprès de la Communications Authority of Kenya. Le livret de licence a été remis au régulateur le 6 février 2026, date à laquelle le conseil d’administration a également adopté la décision de fermer la société. La procédure attend encore sa publication officielle et l’achèvement des formalités de cessation.

La fermeture ne concerne pas l’offre XStream Fibre destinée aux particuliers et aux entreprises. Ce service est exploité par Airtel Networks Kenya sous une entité et une licence distinctes, ce qui signifie que les abonnements de détail ne sont pas interrompus par la liquidation de Telesonic.

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Telesonic constitue l’activité de fibre de gros d’Airtel Africa et s’appuie sur plus de 78 000 kilomètres de fibre terrestre à l’échelle du continent. Au Kenya, la Communications Authority recensait 1,4 million d’abonnements à la fibre optique en décembre 2025, contre 1,1 million un an auparavant.