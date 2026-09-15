Après des mois de retard, Kinshasa accélère son partenariat minier avec Washington

Le gouvernement congolais a adopté le 11 septembre le décret instituant formellement la Task Force RDC-USA, chargée d’accélérer l’exécution du partenariat stratégique avec les États-Unis. La décision vise notamment les minerais critiques, les investissements et la coopération économique, après plusieurs mois de retard administratif.

Le dispositif doit transformer les engagements conclus avec Washington en résultats économiques et sécuritaires concrets, selon le compte rendu du Conseil des ministres. La RDC occupe une place centrale dans les chaînes mondiales de minerais critiques comme le cobalt et le cuivre, deux ressources au cœur de la compétition pour sécuriser les approvisionnements industriels.

Le partenariat a déjà débouché sur un investissement soutenu par les États-Unis via Virtus Minerals et sur l’élargissement d’accords de commercialisation du cuivre entre la Gécamines et les négociants Mercuria et Glencore. Reuters rapporte que Kinshasa cherche ainsi à diversifier ses sources de financement et à attirer davantage de capitaux occidentaux dans son secteur minier.

L’adoption du décret ne marque toutefois pas le début absolu de la coordination. La Première ministre Judith Suminwa avait présidé une première réunion de la Task Force le 11 juin. À cette date, le gouvernement indiquait avoir déjà reçu une première liste de réserves d’actifs stratégiques et soumis une cinquantaine de projets de développement à la partie américaine.

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Le ministre de l’Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, avait également précisé que le partenariat ne reposait pas exclusivement sur des financements américains. Pour les grands projets, dont Inga, Kinshasa et Washington prévoient de coordonner la mobilisation de ressources auprès d’autres investisseurs et partenaires financiers.

Cette accélération intervient alors que les exportations congolaises vers les marchés occidentaux prennent une importance croissante. Début septembre, la RDC s’était imposée comme le deuxième fournisseur majeur de cuivre des États-Unis dans un contexte de hausse des importations américaines. Le Conseil des ministres du 11 septembre a adopté le décret sur la Task Force parmi sept textes relevant de plusieurs secteurs.