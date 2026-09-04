Cuivre : importations record aux États-Unis, la RDC s’impose comme deuxième fournisseur majeur

Les importations américaines de cuivre raffiné et d’alliages ont culminé à un niveau record historique de 225 094 tonnes au cours du mois de juillet 2026, selon les données officielles rendues publiques le 3 septembre 2026 par le département américain du Commerce.

Ce volume d’importations mensuel inédit sur le sol des États-Unis représente un bond spectaculaire de 78 % par rapport au mois de juin précédent. En glissement annuel, le recours au métal rouge importé témoigne également d’une progression soutenue de 8 % par rapport aux livraisons enregistrées en juillet 2025.

Dans cette redistribution des flux commerciaux, la République démocratique du Congo a frappé un grand coup en s’adjugeant le deuxième rang des pays fournisseurs de cuivre des États-Unis durant le mois de juillet 2026. Le producteur africain est parvenu à acheminer près d’un quart du volume total importé par la première puissance économique mondiale, se plaçant directement derrière le Chili, qui conserve sa place de leader avec 46 % des cargaisons globales.

Cette poussée estivale consolide une demande américaine particulièrement dynamique depuis le lancement de l’exercice. Sur l’ensemble des sept premiers mois de l’année 2026, les importations globales de cuivre réalisées par les États-Unis ont ainsi atteint 1,12 million de tonnes, marquant une augmentation de 4,2 % comparativement aux volumes recensés sur la même période en 2025.

Anticipation douanière et diversification minière

Cette accélération massive des flux à destination du marché américain s’explique en premier lieu par des livraisons anticipées effectuées par les négociants avant l’entrée en vigueur redoutée d’éventuelles surtaxes douanières américaines. Pour la RDC, cette percée commerciale directe s’inscrit au cœur d’une stratégie méthodique visant à diversifier ses débouchés miniers internationaux pour desserrer l’emprise et l’hégémonie exercées par la Chine sur l’ensemble de sa chaîne de valeur.