Port-Gentil : Oligui Nguema lance la construction de 848 logements

Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a lancé vendredi 25 septembre 2026 les travaux de construction de 848 logements à Lip Matanda, à Port-Gentil.

Le chantier, confié à une entreprise chinoise, vise à accroître l’offre de logements dans la capitale économique du Gabon et à accompagner l’extension urbaine de la ville.

Le projet prévoit également des retombées en matière d’emplois et d’activités pour les populations locales. Les autorités ont appelé les jeunes de Port-Gentil à se positionner sur les opportunités liées au chantier.

Ce programme s’inscrit dans une série d’investissements consacrés au logement et aux infrastructures dans l’Ogooué-Maritime. Le Conseil des ministres du 18 septembre avait annoncé plusieurs financements destinés à ces secteurs.