Nigeria : plus de 7 milliards $ projetés pour désengorger les ports de Lagos

Le Nigeria mise sur plus de 7 milliards de dollars américains pour développer, dans l’État d’Ogun, un port en eau profonde et une zone économique spéciale destinés à réduire la congestion des terminaux de Lagos. Deux protocoles d’accord ont été signés jeudi 24 septembre 2026 à Paris entre le gouvernement d’Ogun et DP World, en présence du président Bola Tinubu.

La présidence nigériane projette plus de 50 000 emplois directs lorsque les deux infrastructures seront pleinement développées. Ces chiffres ne constituent toutefois pas encore un investissement définitivement mobilisé : le communiqué parle d’un investissement initial « envisagé » et d’emplois « projetés », sans publier de calendrier d’exécution, de ventilation du financement ni de décision finale d’investissement.

Le Gateway Deep Seaport doit être aménagé à Ogun Waterside. Les plans annoncés prévoient un quai de quatre kilomètres et un tirant d’eau de 18 mètres, suffisant pour accueillir de grands navires. Abuja veut ainsi alléger la pression sur les ports d’Apapa et de Tin Can Island, où les retards logistiques renchérissent les importations et les exportations.

Le second volet porte sur la Blue Marine Special Economic Zone, prévue sur 10 000 hectares. L’objectif affiché est d’y transformer des intrants importés et des matières premières nigérianes avant exportation, en reliant le site au réseau routier, ferroviaire et électrique.

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Bola Tinubu a promis l’appui réglementaire et institutionnel de l’État fédéral. La présidence relie la viabilité du corridor aux 28 kilomètres de l’autoroute côtière Lagos-Calabar traversant Ogun, annoncés pour la fin de 2026. Le communiqué ne précise pas la date de démarrage du port ni celle de sa mise en service.