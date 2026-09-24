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Dangote mise sur un oléoduc Djibouti-Éthiopie pour réduire les coûts logistiques

L’Éthiopie, Djibouti et le groupe Dangote préparent un oléoduc de produits pétroliers raffinés entre Damerjog, à Djibouti, et Dewele, à la frontière éthiopienne. Le projet doit réduire les coûts et les délais de transport sur le principal corridor maritime de l’Éthiopie, pays enclavé.

Parfait Nougbotin
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Dangote mise sur un oléoduc Djibouti-Éthiopie pour réduire les coûts logistiques
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Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a présenté le projet jeudi 24 septembre aux côtés du président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh et d’Aliko Dangote. Ethiopian Investment Holdings et Dangote Group doivent porter l’infrastructure.

L’annonce fait suite aux discussions engagées en mai autour d’un corridor énergétique en deux phases. La première porte sur l’acheminement de carburants depuis Djibouti vers l’Éthiopie. Une seconde phase a été envisagée pour exporter du pétrole et du gaz éthiopiens via les ports djiboutiens, sans engagement définitif communiqué à ce stade.

Aucun tracé détaillé, plan de financement ni autorisation réglementaire n’a été rendu public.

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