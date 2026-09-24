BENIN WEB TV

Au Bénin, 120 formateurs doivent former 1 160 artisans dans sept métiers

Un programme conduit par la Chambre des Métiers de l’Artisanat du Bénin avec CMA France doit renforcer les compétences de 120 formateurs-enseignants, chargés ensuite de former 1 160 artisans. Le ministère béninois des Petites et Moyennes Entreprises a présenté ces objectifs le 23 septembre 2026 lors d’un point d’étape du partenariat.

Christian Mbeumo
Christian MbeumoVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
EconomieNous Suivre sur Google
Au Bénin, 120 formateurs doivent former 1 160 artisans dans sept métiers
Publicité
1 min de lecture
Lire en anglais
Google NewsCommenter

Les formations concernent la maçonnerie, les menuiseries aluminium et bois, la réparation de téléphones portables, la soudure à l’arc, le froid et la climatisation ainsi que la réparation de pompes à injection.

Le dispositif comprend également la révision et la standardisation des référentiels de formation, ainsi que la préparation d’un référentiel de compétences et d’un mécanisme de certification des maîtres artisans. Cent vingt tablettes doivent être remises aux secrétaires communaux pour soutenir le Certificat de qualification aux métiers.

En juin, la nouvelle phase du partenariat avait été présentée avec une cible de 825 artisans supplémentaires. Le ministère évoque désormais 1 160 bénéficiaires, sans préciser combien ont déjà achevé leur formation ni si ce total inclut les 825 annoncés trois mois plus tôt.

Publicité

Articles liés

Dangote mise sur un oléoduc Djibouti-Éthiopie pour réduire les coûts logistiquesDangote mise sur un oléoduc Djibouti-Éthiopie pour réduire les coûts logistiquesOuganda : la dette grimpe à 37,1 milliards $ à fin juin 2026Ouganda : la dette grimpe à 37,1 milliards $ à fin juin 2026États-Unis–Chine : la trêve commerciale gagne deux mois, jusqu’au 10 janvierÉtats-Unis–Chine : la trêve commerciale gagne deux mois, jusqu’au 10 janvierAfrique du Sud : le choc pétrolier porte le taux préférentiel à 10,75 %Afrique du Sud : le choc pétrolier porte le taux préférentiel à 10,75 %

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.