Afrique du Sud : le choc pétrolier porte le taux préférentiel à 10,75 %

La Banque centrale sud-africaine a relevé mercredi 23 septembre son taux directeur de 25 points de base, à 7,25 %, une décision qui porte le taux préférentiel des banques commerciales à 10,75 % à partir du vendredi 25 septembre. Le vote du Comité de politique monétaire a été unanime.

Cette hausse renchérit les prêts immobiliers, automobiles et les autres crédits à taux variable indexés sur le taux préférentiel. Elle intervient alors que l’économie s’est contractée de 0,2 % au deuxième trimestre et que la Banque centrale a abaissé sa prévision de croissance pour 2026 de 1,4 % à 1,2 %.

Le gouverneur Lesetja Kganyago a attribué ce resserrement aux nouvelles tensions sur les carburants. L’institution évoque la faiblesse des flux pétroliers dans le détroit d’Ormuz, les perturbations des exportations saoudiennes liées aux combats au Yémen et les dommages causés aux capacités de raffinage par la guerre en Ukraine.

L’inflation sud-africaine atteignait 4,4 % en août. La Banque centrale prévoit qu’elle dépassera 5 % à la fin de 2026 et au début de 2027 avant de revenir vers son objectif de 3 % à la fin de 2027. Son modèle central laisse le taux directeur globalement stable jusqu’à la fin de l’année.