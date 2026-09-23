Nigeria : Ima doit fournir un tiers du gaz du Train 7 dès 2028

Le champ gazier offshore Ima doit produire 350 millions de pieds cubes par jour à partir de 2028 et fournir environ un tiers du gaz requis pour l’expansion du Train 7 de Nigeria LNG. TotalEnergies et son partenaire nigérian AMNI ont annoncé mercredi 23 septembre la décision finale d’investissement qui permet d’engager son développement.

Le gisement s’étend sur les permis OML 112 et OML 117, en eaux peu profondes près de Bonny Island. Une plateforme unique sera raccordée à l’usine de liquéfaction par une conduite de 22 kilomètres. TotalEnergies exploitera le projet avec une participation de 40 %, contre 60 % pour AMNI.

Le gaz doit alimenter le Train 7, chantier destiné à porter la capacité du complexe de 22 à 30 millions de tonnes par an. Au plateau annoncé, Ima représentera plus de 60 000 barils équivalent pétrole par jour.

TotalEnergies prévoit une alimentation électrique depuis la terre, sans torchage de routine, ainsi qu’un dispositif permanent de détection du méthane. Les principaux contrats doivent revenir à des entreprises nigérianes et environ 60 % des emplois mobilisés pendant le développement sont annoncés dans les communautés riveraines.