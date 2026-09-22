Diesel à plus de 6 dollars, Trump soutient une interdiction des exportations américaines

Donald Trump s’est dit mardi favorable à une interdiction des exportations américaines de diesel, une mesure défendue par plusieurs responsables politiques pour tenter de freiner la flambée des prix de l’énergie aux États-Unis. Son administration examine encore la faisabilité d’un blocage total ou partiel des expéditions.

Le président américain a exprimé son soutien à cette option en marge de l’Assemblée générale de l’ONU à New York. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a indiqué que les autorités étudiaient les différentes formules possibles, sans annoncer de décision immédiate.

La pression est forte. Le diesel a dépassé 6 dollars le gallon aux États-Unis en septembre, un niveau inédit, alors que les guerres en Iran et en Ukraine ont réduit les disponibilités de produits raffinés provenant de plusieurs grands producteurs, dont la Russie, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Les stocks américains accentuent les inquiétudes. Selon l’Energy Information Administration, ils étaient tombés à 107,9 millions de barils au 11 septembre, le niveau le plus bas pour cette période de l’année depuis le début des séries en 1982. L’agence anticipe des réserves durablement faibles jusqu’à la fin de 2026.

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Une restriction des exportations pourrait augmenter les volumes disponibles sur le marché intérieur américain, mais elle risquerait aussi de tendre davantage l’approvisionnement à l’étranger. Les États-Unis sont devenus un fournisseur important de diesel pour l’Europe depuis la réorganisation des flux provoquée par l’embargo européen sur les produits russes.

La pénurie mondiale de diesel pourrait déjà se prolonger jusqu’en 2027, les raffineurs et négociants disposant de moins de carburant à stocker. L’EIA relevait en juin que la hausse des exportations américaines de produits pétroliers avait été particulièrement marquée pour le diesel et le carburant aviation depuis les perturbations du détroit d’Ormuz.

Le débat intervient à moins de six semaines des élections américaines de mi-mandat du 3 novembre. Plusieurs candidats républicains engagés dans des courses serrées ont demandé à la Maison-Blanche d’agir sur les exportations afin de réduire la pression sur les prix payés par les ménages et les entreprises.