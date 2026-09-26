Nigeria : l’essence grimpe jusqu’à 1 500 nairas et rattrape Tinubu en pleine campagne électorale

La hausse du prix du carburant revient au centre du débat politique au Nigeria à quelques mois de l’élection présidentielle de janvier 2027. Le litre d’essence se vend autour de 1 400 nairas à Lagos et Abuja et atteint jusqu’à 1 500 nairas dans certaines régions du nord.

Le diesel a de son côté franchi les 2 000 nairas le litre. Cette flambée intervient alors même que la raffinerie Dangote fonctionne à pleine capacité, avec environ 700 000 barils par jour, sans parvenir à isoler le marché nigérian de la hausse des cours internationaux du pétrole.

Pour Bola Tinubu, le sujet est politiquement sensible. La suppression des subventions sur l’essence, décidée au début de son mandat, est l’une de ses réformes économiques les plus emblématiques. Saluée par plusieurs investisseurs et institutions financières, elle est régulièrement critiquée par l’opposition en raison de son impact sur le coût de la vie.

Le carburant ne pèse pas seulement sur les automobilistes. La hausse se répercute sur les transports, l’alimentation, les coûts de production et les dépenses quotidiennes des ménages.

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Tinubu face à la question du pouvoir d’achat

La campagne électorale a déjà commencé et le président sortant demande un second mandat. Face à lui, Atiku Abubakar et Peter Obi cherchent notamment à capitaliser sur les difficultés économiques et l’insécurité.

L’inflation a légèrement reculé à 15,39 % en août, mais de nouvelles hausses du carburant pourraient relancer les pressions sur les prix. Des responsables syndicaux réclament notamment des mesures salariales et une tarification du brut domestique susceptible de réduire les coûts de raffinage.