Sadio Mané : Souleymane Bassoum redoute une « catastrophe » agricole à Bambali

Souleymane Bassoum, dirigeant d’une exploitation fruitière au Sénégal, conteste le choix de concentrer les 500 hectares du projet SM10 Agro à Bambali. Il redoute une récolte trop resserrée et propose de répartir les plantations, tandis que le promoteur présente son déploiement comme progressif.

Dans une vidéo publiée samedi 26 septembre 2026 par Evenprod Médias, l’opérateur agricole estime qu’une telle superficie plantée dans une même zone pourrait produire sur une fenêtre d’environ 45 jours. Selon lui, cette concentration créerait un risque de saturation pour la collecte, la conservation et la transformation des mangues. « C’est une grosse erreur. C’est une catastrophe », affirme-t-il.

Souleymane Bassoum recommande plutôt d’échelonner la production entre plusieurs bassins agricoles. Il propose notamment 300 hectares dans la région de Tambacounda, 100 hectares dans l’axe Kaffrine-Kaolack et 300 hectares à Bambali, afin de profiter de calendriers de récolte différents. Cette proposition constitue son appréciation technique et n’est pas accompagnée, dans l’entretien, d’une étude de faisabilité rendue publique.

Lancé autour de Sadio Mané pour un investissement annoncé de 11,7 milliards FCFA, SM10 Agro vise une plantation de 500 hectares, une capacité de transformation de 8 500 tonnes par an et plus de 1 000 emplois directs à terme. Le dispositif doit produire notamment de la mangue fraîche, de la purée, de la mangue séchée et du beurre de mangue.

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Le site officiel de SM10 Agro précise que la plantation doit être développée progressivement et que la chaîne comprendra réception, tri, préparation, transformation et logistique. Il ne publie toutefois pas encore le calendrier par zone ou par variété, ni la capacité de stockage prévue pendant le pic de récolte. Aucune réponse publique de SM10 Agro à l’alerte de Souleymane Bassoum n’était visible au moment de la publication.